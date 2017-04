Henry Ford, el hombre que puso al mundo sobre ruedas Automotores 07/04/2017 Redacción Se cumplen 70 años de la muerte del fundador de la Ford Motor Company y padre de las cadenas de producción modernas.

Ver galería 1 / 2 - FOTO ARCHIVO HENRY FORD. Cambió para siempre el concepto de movilidad. FORD T. El auto que revolucionó la industria.

En el seno de una familia de granjeros de escasos recursos que vivía en una zona rural al oeste de la ciudad estadounidense de Detroit, el 30 de julio de 1863 nacía Henry Ford, aunque sus padres William y Mary Litogot poco sospechaban sobre el futuro brillante que tendría con el pasó de los años ese bebé.

A lo largo de sus 83 años, Henry Ford dejó su sello en la historia al crear una compañía global como Ford Motor Company además de patentar la producción en serie de vehículos: cuando introdujo el modelo Ford T en el mercado revolucionó el transporte y la industria en los Estados Unidos.

En la madrugada del 7 de abril de 1947, aquel pequeño granjero que se había transformado en ingeniero industrial y que había construido un imperio sobre ruedas moría cuando tenía 83 años a raíz de una hemorragia cerebral, en su casa en Fair Lane. "Fue un inventor prolífico que obtuvo 161 patentes registradas en ese país. Como único propietario de la compañía Ford , se convirtió en una de las personas más conocidas y más ricas del mundo", dice una de sus tantas biografías. "A él se le atribuye el fordismo, sistema que se difundió entre finales de los años treinta y principios de los setenta y que creó mediante la fabricación de un gran número de automóviles de bajo costo mediante la producción en cadena . Este sistema llevaba aparejada la utilización de maquinaria especializada y un número elevado de trabajadores en plantilla con salarios elevados", agrega.

"Su visión global, con el consumismo como llave de la paz, es la clave de su éxito. Su intenso compromiso de reducción de costos llevó a una gran cantidad de inventos técnicos y de negocio, incluyendo un sistema de franquicias que estableció un concesionario en cada ciudad de EE. UU. y Canadá y en las principales ciudades de cinco continentes", se destaca.

Entre otros datos con menor difusión de este gran hombre de negocios sobresalen:

-En 1891, Ford trabajó en el negocio de Tomas Edison: Edison Illuminating Company. Para 1898 ya había reunido el dinero suficiente como para emprender su propia empresa y renunció a ese trabajo.

-Henry Ford y Ford Motor Company fueron de los primeros en establecer una maquinaria publicitaria para ser conocidos en todo Estados Unidos.

-En 1918, el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson instó a Henry Ford a ser parte del Senado. En cambio, Ford se presentó como candidato por la paz y su objetivo era garantizar la paz mundial tras la Primera Guerra Mundial.

-Henry Ford tuvo su compañía de aviones ya que luego de la 1ª Guerra Mundial adquiriera la empresa: Stout Metal Airplane Company.

-En su cumpleaños número 75, Ford fue condecorado por Hitler con la Gran Cruz del Águila Germana, por su invaluable apoyo a la causa nazi, esto fue antes del inicio de la II Guerra Mundial.

-Durante todo el tiempo en su propia compañía, Ford nunca tuvo un “título” de ejecutivo.

-Los últimos años de su gestión fueron realmente complicados. Hubo una época en que la empresa perdía un promedio de 10 millones de dólares al mes. El gobierno estuvo a punto de tomar el control de Ford Motor Company.

-Henry Ford nunca fue un apasionado de las carreras. De hecho, siempre les tuvo algo de desprecio y, a pesar de ello, Ford fue incluido en el Salón de la Fama del Automovilismo de Estados Unidos.

"El entusiasmo es lo que hace que la esperanza brille como las estrellas. No hay ningún hombre vivo que no sea capaz de hacer más de lo que cree que puede hacer", sostuvo el ingeniero industrial en una de sus tantas entrevistas. "Todo aquello que tu mente puede concebir, es alcanzable", expresó el empresario, al que no le tembló la mano para abandonar un gran puesto como ingeniero en la compañía Edison para regresar al antiguo taller mecánico y poder cumplir el sueño de crear su vehículo. Tenía casi 40 años, pero el tiempo no era un factor que jugase su contra. Tardó 10 años más en materializar el auto que comprarían más de 15 millones de estadounidenses a un precio que rondaba los USD 230.

Hoy se cumplen 70 años de su muerte, pero el legado permanece inalterable.