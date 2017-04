Una aclaración del Globo Deportes 07/04/2017 Redacción Leer mas ...



En la edición de ayer dimos cuenta de la reacción de los hinchas de Huracán al no poder venir a presenciar el encuentro de mañana en nuestra ciudad; hubo pintadas contra el presidente Nadur, amenazas y momentos de mucha tensión. Sobre este tema, en la página oficial de Huracán, se publicó la siguiente información:

La CD del club santafesino desde un primer momento mostró y demostró su interés en cursar una invitación formal para que socios e hinchas de Huracán presencien el partido (tal lo requerido por el Comité de Seguridad de la Provincia). Incluso se había avanzado en las conversaciones, podrían llegar a recibir 2.000 asistentes a la popular y 500 a la platea. No obstante, luego de esta instancia y en medio de las conversaciones, el Comité de Seguridad Provincial informa que no cuenta con el tiempo suficiente para llevar a cabo el operativo de acuerdo a su Protocolo de Organización.

Huracán quiere expresar su satisfacción por las gestiones realizadas por la Directiva de Rafaela y por supuesto su disconformidad con la posición del organismo que dio cuenta de su imposibilidad para organizar un operativo cuatro días antes del evento.