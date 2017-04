Sampaoli no entiende que critiquen a Messi Deportes 07/04/2017 Redacción Leer mas ...

MADRID, 7 (AFP-NA). - El técnico del Sevilla, Jorge Sampaoli, afirmó no entender las críticas a Leo Messi cuando juega en el seleccionado de la Argentina, considerando que "realmente enorgullece" a su país. "Realmente enorgullece a todo argentino que sea el mejor del mundo", dijo Sampaoli tras el partido de Liga contra el Barcelona, en el que el Sevilla cayó 3-0.

Messi fue el principal verdugo de los andaluces con un doblete en su vuelta a un campo español tras el parón de selecciones y su suspensión el domingo pasado ante el Granada. Pese a que Messi es el rey en el Camp Nou, no es tan alabado cuando juega con la albiceleste. "No comparto que se critique al mejor del mundo y más aún si es argentino", dijo el técnico sevillista, cuyo nombre ha sonado como eventual sustituto en caso de que no siguiera el actual seleccionador Edgardo Bauza.

"Indudablemente a lo mejor tendrá que ver con gente que vincula con algún aspecto que tiene que ver con la necesidad de ganar algo solamente gracias a Leo", dijo Sampaoli. "Me parece demasiada carga para un jugador que lo ha dado todo", sentenció el técnico argentino del Sevilla. Messi no podrá jugar los próximos tres partidos de sus selección tras ser sancionado con cuatro partidos de suspensión por insultar a un juez de línea en la victoria 1-0 sobre Chile el 24 de marzo. El astro argentino empezó a cumplir su castigo en el partido contra Bolivia, en el que Argentina cayó 2-0 cayendo al quinto puesto de la tabla de clasificación sudamericana para Rusia- 2018, mientras que sólo las cuatro primeras dan acceso directo al Mundial ruso.