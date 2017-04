Díaz en Quilmes Deportes 07/04/2017 Redacción Leer mas ...

Cristian Díaz se convirtió en el nuevo entrenador de Quilmes después que Leonardo Astrada desistiera, a último momento, de convertirse en el reemplazante de Alfredo Grelak. Según confirmó el presidente de la institución, Marcelo Calello, el ex DT de Olimpo asumirá el lunes y hará su debut oficial ante Colón de Santa Fe en el estadio "Centenario".

Díaz se había juntado el lunes con la dirigencia y rápidamente llegaron a un entendimiento, aunque su nombramiento quedó en stand by debido a que no había terminado de convencer. Con este escenario, hubo una comunicación con Jorge Burruchaga, quien luego de tomarse unas horas para pensarlo, ni siquiera aceptó reunirse cara a cara. Díaz firmará un contrato con la institución hasta junio de 2018 y tendrá la difícil misión de salvar a Quilmes del descenso.