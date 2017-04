Una nueva versión y precios más bajos para el Jeep Renegade Automotores 07/04/2017 Redacción Leer mas ...

La icónica marca estadounidense del off-road, Jeep, suma una nueva versión al mercado local de su SUV más pequeño. Son dos buenas noticias, porque se agrega la opción Sport Plus AT y además toda la gama baja sus precios.

En cuanto a su motorización, esta variante mantiene el conocido E.torQ Evo 1.8 litros, 16 válvulas, con una potencia de 130 CV y un torque de 169 Nm. Cabe destacar, que la opción tope de gama, Longitude, suma el Tigershark 2.4 L 16 V, con una potencia de 187 CV y un torque de 236 Nm motor y una transmisión automática de nueve velocidades.

Esta nueva combinación del 1.8 y la caja AT de seis, llega después de la unión de Jeep con Aisin AW. Gracias a la gestión electrónica, el conductor dispone de varios modos de uso y de una función adaptativa que se acomoda a su estilo de conducción.

El equipamiento también es el mismo que tiene la Sport Plus MT. Se destaca por sus siete airbags, control electrónico de estabilidad, pantalla touch de cinco pulgadas con GPS, sensor de estacionamiento y cámara de retroceso. El precio de esta nueva versión es de: U$S 30.290-.

Con rebajas de hasta un 10%, la lista de valores del Jeep Renegade, que tiene una garantía de tres años o 100.000 kilómetros, quedó confeccionada de esta manera: Sport 1.8L MT5 FWD: U$S 25.190- ; Sport Plus 1.8L MT5 FWD: U$S 27.790-; Sport Plus 1.8L AT6 FWD: U$S 30.290-; y Longitude 2.0D AT9 AWD: U$S 42.900-.