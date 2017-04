Camaristas: deberán ir a diario a Tribunales Policiales 07/04/2017 Redacción PRESENTARON PROYECTO

El ministro de Justicia provincial Ricardo Silberstein explicó que la ley orgánica del Poder Judicial no obliga a los camaristas a acudir diariamente a su despacho: "hoy la sociedad exige cambios y que un juez no esté obligado a acudir a su trabajo todos los días ya no se puede dejar pasar y por eso queremos reglamentarlo. Eso no quita que haya jueces de cámara de apelación comprometidos y cumplan con su deber, pero el gobierno tiene la convicción de darle un final a ese tipo de vicios", sostuvo en declaraciones a La Capital.

En ese sentido el presidente de la Corte Suprema provincial, Daniel Erbetta, indicó que en febrero el máximo tribunal ya había emitido una resolución que dejaba claro a los camaristas de todos los fueros la obligatoriedad de acudir a Tribunales diariamente.

"Esto -dijo Erbetta- es algo que por regla general ocurre. Pero un artículo de la ley orgánica indica que los camaristas deben asistir sólo los días de acuerdo (cuando se reúnen para discutir sentencias). En el contexto actual esto carece de toda razonabilidad, no hay nada que justifique esa excepción. Igualmente destaco que por amplia regla general los camaristas acuden a sus despachos todos los días y que esta Corte no convalida lo contrario", indicó.

Este pedido de cambio se da en el marco del envío que hizo el gobierno provincial a la Legislatura, de cuatro proyectos de ley con los que aspira a mejorar el funcionamiento de la Justicia.

Uno regula el pasaje de los empleados del viejo sistema penal hacia nuevos destinos en Tribunales. Otro establece un nuevo modelo de enjuiciamiento para menores de 18 años dado que el que rige hoy es inconstitucional por su falta de garantías a los adolescentes acusados. Una tercera iniciativa modifica un artículo de la ley orgánica del Poder Judicial para no dejar dudas de que los camaristas deben concurrir a sus despachos de lunes a viernes y no solo dos días a la semana. La última enmienda es la que cambia los trámites de inconstitucionalidad de un fallo, de modo de que la Corte Suprema, cuando anula una sentencia, sea el órgano que dicte una nueva.