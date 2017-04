Federico Luppi fue operado de un coágulo cerebral Información General 07/04/2017 Redacción Leer mas ...

BUENOS AIRES, 7 (NA). - El actor Federico Luppi, de 81 años, fue operado con éxito de un coágulo cerebral en la Fundación Favaloro, confirmaron sus familiares.

"Le realizaron una operación que no fue para nada complicada. Fue una cosa muy sencilla, muy simple y salió todo muy bien, así que estamos esperando que se recupere y recién más adelante vamos a saber exactamente cómo está", informó su nieto, Juan Luppi.

En ese sentido, contó que "fue todo muy correcto, fácil y sencillo" y que, si bien la familia sigue "un poco preocupada", están "tranquilos".

"No sabemos si tiene algún tipo de problema secundario o secuela pero en las últimas horas estuvo tranquilo y sometido a estudios. Salió todo muy bien", agregó.

La salud del artista preocupaba a sus seguidores y su entorno luego de que tuviera que ser internado tras sufrir un golpe en la cabeza.

La semana pasada viajó a Uruguay junto a su hijo Gustavo y su mujer, Susana Hornos, para declarar en la causa por la cuota alimentaria de su otro hijo, Leandro.

Ya de regreso, golpeó la cabeza contra una mesa de luz, lo que le provocó el coágulo cerebral.

Tras este hecho comenzaron a circular rumores que indicaban que Luppi había sufrido un ACV, pero su mujer lo desmintió.

"Está delicado pero no tiene un ACV", escribió en su cuenta en Twitter.