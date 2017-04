Del Potro se prepara Deportes 07/04/2017 Redacción Leer mas ...

Juan Martín Del Potro se prepara para otro momento especial de su carrera. En un año en el que por ahora no pudo conseguir los grandes impactos de 2016, el tandilense está por afrontar su gira más extensa en polvo de ladrillo después de cinco años. Y para eso acaba de arrancar sus entrenamientos en esa superficie en el Tenis Club Argentino, con imágenes que permiten observar la plena vigencia de su derecha brutal, también sobre la cancha naranja.

El ex número 4 del mundo, actualmente en el 35° lugar del ranking, jugará desde el 1° de mayo el ATP 250 de Estoril y luego participará de los Masters 1000 de Madrid y Roma, para cerrar la gira en Roland Garros, el Grand Slam parisino en el que no actúa desde 2012, cuando perdió ante Roger Federer en los cuartos de final, luego de haberle ganado los dos primeros sets.

El torneo en el que comenzará la gira, Estoril, le cae particularmente simpático a Delpo: allí se consagró en 2012 y 2013, para lograr dos de los cuatro títulos en canchas lentas que tiene en toda su carrera. En cuanto a Roland Garros, la mejor de sus seis participaciones fue en 2009, cuando arribó a semifinales y también en esa oportunidad cayó en cinco sets contra Federer luego de haber estado en ventaja.