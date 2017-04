Valentino Rossi: es un circuito complicado Deportes 07/04/2017 Redacción Leer mas ...

El nueve veces Campeón del Mundo dio un paso adelante en Qatar. Espera dar otro en Argentina en una pista “divertida y complicada”. El piloto de Tavulia confía en su Yamaha que ya sabe lo que es ganar en Argentina: “hemos hecho buenas carreras aquí”.

Cumplir una cifra redonda (350) de GP no afecta a Rossi: “el número de GP no es muy importante, lo importante es el número de victorias y de pódiums. En Qatar mejoramos mucho el día de la carrera.No estuve lejos de la victoria”. Resalta la importancia de clasificar bien en parrilla puesto que, “Hay 10 motos que pueden luchar por subir al cajón y me ha costado más adaptarme a la moto que a Maverick”.

Viñales confiado: Por su parte Maverick Viñales se mostró “fuerte y confiado” tras su victoria en el Gran Premio de Qatar. El piloto de Roses llega, evidentemente, líder al Mundial y espera continuar con la buena racha. “Mi pilotaje se adapta bien al circuito, la moto funciona bien. He entrenado mucho por lo que no me ha dado mucho tiempo de pensar. Empezamos de cero en Argentina, podemos ser fuertes y debemos dar lo mejor de nosotros. El hecho de ser líder del mundial hace que me sienta confiado y quiera mantener este nivel. Empezaremos con nuestra puesta a punto base, la misma con la que empezamos en Qatar”.

Marc Márquez ansioso: Nunca ha sucedido en MotoGP que Repsol Honda Team no haya ganado en las dos primeras carreras y está ansioso de “seguir trabajando”. Se presenta en el ArgentinaGP en busca su primera victoria de la temporada, tras la decisión errónea en la elección de neumáticos en la primera prueba. Tuvo un inicio regular en Qatar pero ya ha ganado dos veces en Argentina y el de Cervera reconoce que deben mejorar “la electrónica”.