Les comentamos CD

“AEROPUERTO PARIS” HERNAN RIOS CD Melopea - 2016 - 16 temas (La evasión, Escualo, Tanguedia y otros) Dice Litto Nebbia: Cuando Walter me hizo escuchar su versión de “Ausencias” de Piazzolla, al instante se me ocurrió involucrarme por puro gusto en la realización de su álbum. Pero ya estaba todo arreglado y planificado. Hasta que el propio Walter me propuso hacer algo. Traté de encontrar una manera original de sumarme, a un proyecto que ya de alguna manera estaba completo. Buscando entre mis colecciones, de pronto encontré una vieja canción de Astor con texto del gran Homero Expósito, “Las Rosas Golondrinas”. La única versión original es con arreglo de Astor cantando Egle Martin allá por los inicios del los ’60. (…) Muy contento de haber participado de esta nueva aventura. Decimos nosotros: Destacados nombres de la interpretación acompañan al maestro del bandoneón en cada instrumento aportado al proyecto donde versión a versión se va dejando oír este homenaje mediante un repertorio de autor en el que a los clásicos títulos del valioso compositor elegido se suman otros que no fueron tan difundidos en el universo de la música contemporánea. La gráfica que se acompaña merece una mención por la información valiosa que incluye.