A casi 16 meses de asumir, Macri enfrenta su primer paro general Nacionales 06/04/2017 Redacción La CGT y la CTA realizan hoy una huelga en rechazo a la política económica del Presidente. Habrá piquetes de agrupaciones de izquierda en la Capital Federal, el Conurbano y el interior del país mientras el Gobierno desplegará un fuerte operativo de seguridad. La medida afectará a la mayoría de las actividades.

Ampliar FOTO NA DIFUSION. Las calles porteñas fueron empapeladas con las convocatorias al paro.

BUENOS AIRES, 6 (NA). - El Gobierno del presidente Mauricio Macri afrontará hoy el primer paro general de la CGT y la CTA a casi 16 meses del inicio de su gestión, que incluirá piquetes de agrupaciones de izquierda en la Capital Federal, el Conurbano y el interior del país.

Tras varios meses de tironeos entre los distintos sectores que integran la CGT, unos más proclives a mantener el diálogo con la Casa Rosada y otros que pretenden profundizar el conflicto con el macrismo, finalmente la central concretará la medida de fuerza, que contará con la adhesión de las dos CTA.

La huelga paralizará el país ya que afectará a la mayoría de las actividades, entre ellas el transporte público, mientras que partidos de izquierda realizarán cortes en los principales accesos de la ciudad de Buenos Aires y ciudades del interior del país, que complicarán la circulación de autos particulares.

A las 11:00 y a las 15:00 el triunvirato de la CGT y miembros del Consejo Directivo realizarán conferencias de prensa en el Salón Felipe Vallese de la sede de Azopardo al 800 para realizar un balance respecto de la jornada y brindar detalles sobre el nivel de acatamiento, indicaron fuentes oficiales a NA.

La conducción de la CGT ya avisó que tras concretar este paro pedirá una audiencia al presidente Macri, con el objetivo de retomar los canales de diálogo, en medio de las discusiones paritarias de este año. Uno de los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer, ratificó este miércoles que el paro nacional "va a ser contundente" y acusó al Gobierno de "descalificar" a los sindicalistas "para no dialogar", luego de que varios funcionarios consideraran que la medida de fuerza "no tiene sentido" ni se condice con "la realidad que vive el país".

"Cuando funcionarios descalifican para no dialogar y para no entender las cosas sólo generan desesperanzas", enfatizó Daer, al cuestionar la posición de la Casa Rosada ante el paro. El referente del gremio de Sanidad también consideró que "el presidente Macri tiene que ser más cuidadoso con sus declaraciones", luego de que el mandatario dijera que existen "mafias" en los sindicatos.

Daer justificó la medida de fuerza al señalar que "hay pobreza y endeudamiento, una caída estrepitosa del empleo y de la actividad", por lo que -advirtió- "todo eso lo único que genera son condiciones para verificar que se lleva un rumbo equivocado". Su colega del triunvirato Juan Carlos Schmid desligó a la central de los piquetes que realizarán las agrupaciones de izquierda en el marco del paro que la CGT convocó sin movilizaciones, y consideró que "serán inocuos porque no habrá transporte".

"Acá no hay impedimentos para quien quiera ir a trabajar. Lo que va a haber es una paralización total de todas las actividades, por lo que va a haber una alta adhesión contra un malestar social que tratamos de poner en la agenda pública. No hay otra cosa más allá de eso", aclaró Schmid.

El jefe de Dragado y Balizamiento también repasó los motivos de la huelga al señalar que hay "un derrumbe del consumo innegable" y que la responsabilidad de la CGT "es poner el malestar social sobre la mesa", mientras que remarcó que "mucha gente" que representa la central obrera "no llega a fin de mes".



ACTIVIDADES Y SERVICIOS

La huelga general que concretarán hoy los gremios de la CGT y la CTA afectará a la mayoría de las actividades y servicios en todo el país, con lo cual se espera una jornada con poco movimiento y calles vacías. El transporte público de pasajeros; la atención en dependencias públicas; el transporte de mercaderías; la apertura de comercios; la actividad financiera; el funcionamientos de escuelas y centros médicos; la recolección de basura y la provisión de combustibles, serán algunas de las actividades que quedarán afectadas por la medida de fuerza.

En rigor, la paralización de casi todo el transporte público, sumado a los piquetes que preparan organizaciones de izquierda, impactará en el resto de las actividades ante la imposibilidad que tendrá la gente de llegar a sus lugares de trabajo o cumplir con otras tareas habituales.

Entre la gran cantidad de gremios que integran la CGT y que estarán de paro figuran Camioneros, Comercio, La Fraternidad, UTA, Aeronáuticos, UPCN, UOCRA, Sanidad, UOM, Peajes, Gastronómicos, Panaderos, Canillitas, Portuarios y Textiles.

A esos se sumaron varios gremios que no integran la actual conducción de la CGT, como Bancarios, SMATA, Unión Ferroviaria, Peones de Taxis y Empleados Legislativos. También se plegaron a la medida de fuerza los sindicatos que integran la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, como ATE, Ctera, Conadu, Conadu Histórica y Neumático.

En cambio, los gremios de la CGT que no se sumarán a la medida de fuerza, pero que de todos modos será complicado que puedan concretar su jornada laboral, son los que se encuentran en el sector liderado por Gerónimo Venegas, como los Conductores de Taxis, Peones Rurales y Personal Jerárquico de la AFIP.