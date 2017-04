Jornada de paro en Rafaela con una fuerte adhesión en el sector público Locales 06/04/2017 Redacción No habrá clases ni transporte. Habrá guardias mínimas en el Hospital y en la GUR. En el sector privado, la principal adhesión se dará en los bancos y en las estaciones de servicio. El comercio y la industria mostrarán un panorama bastante habitual. Para los gremios locales, la medida ya logró instalar la preocupación por las fuentes de trabajo, más allá de las adhesiones de hoy.

Ampliar FOTO J. BARRERA TANQUES LLENOS./ Por momentos, hubo colas en las estaciones de servicio. Fueron muchos los rafaelinos que se aseguraron este miércoles de tener combustible.

El paro general lanzado por la CGT a nivel nacional, tendrá hoy en Rafaela una fuerte adhesión en el ámbito estatal, sobre todo en las escuelas (donde los maestros cumplirán la segunda jornada del paro por 48 hs), en los bancos, en las estaciones de servicio y en la terminal de ómnibus, donde no habrá movimiento de coches. Pero tanto en el sector industrial como en el comercial, el nivel de actividad será bastante cercano al habitual.

La mañana de este jueves 6 de abril no será propicia para realizar trámites, ya que producto de lo anunciado por los gremios estatales (ATE, UPCN, Municipales) no habrá atención en las oficinas públicas que dependen tanto del Gobierno Municipal como del Provincial.

Tampoco será normal la atención en los bancos de la ciudad, donde el gremio que agrupa a los empleados decidió plegarse a la medida de fuerza, y si bien la situación podría ser diferente en las distintas entidades, el paro también se hará sentir.

También será una jornada con servicios públicos restringidos. En el Hospital, sólo se mantendrán guardias mínimas. Mientras que en Protección Vial y Comunitaria y en la Guardia Urbana Rafaelina, se trabajará de la misma manera. La recolección de residuos no se realizó anoche, pero se cumplirá con su cronograma habitual en la noche de hoy.

En cuanto al transporte, la adhesión de la UTA a nivel nacional suspenderá la llegada y salida de coches que tengan horarios en Rafaela. Incluso no funcionarán los colectivos que realizan trayecto interurbanos entre localidades de la región. En la ciudad, los minibuses no funcionarán, aunque sería normal el servicio de remises.

Quienes se movilizan en sus propios vehículos, deberán tener sus tanques llenos. El gremio que agrupa a los trabajadores de las estaciones de servicio anunció que estará muy activo controlando que no se expenda combustible, a pesar de la resistencia de algunos empresarios. En este sector, y como podría suceder en otros, el paro podría concretarse con presencia en los lugares de trabajo. Es decir, habrá empleados que se presentarán a sus puestos, pero que eventualmente adherirán a la protesta. En este sentido, ayer se pudo observar en determinados horarios un mayor movimiento de vehículos en las estaciones, previendo lo que podrá ocurrir hoy.

Más allá de todo este panorama, las escuelas volverán a ser los lugares donde mayormente se sentirá el paro de hoy. Con la adhesión de AMSAFE, y tras la primera jornada de protesta desarrollada ayer, gran parte de las escuelas públicas de los diferentes niveles no tendrán actividad. La medida de fuerza afectará también a todos los espacios formativos que dependen de la Municipalidad. Aunque no sucederá lo mismo con las escuelas privadas y las universidades, donde el dictado de clases no se verá interrumpido.

Por fuera de todos estos gremios, y sin contar lo que sucederá en el comercio y la industria, habrá también otros sindicatos que se sumarán a la medida, tal es el caso de los trabajadores de prensa, los empleados de tribunales y los afiliados de Luz y Fuerza, donde sólo se mantendrán guardias mínimas.



COMERCIO E INDUSTRIA

Si bien este jueves no será una jornada para hacer trámites, todo indica que para las compras, será una día normal. A pesar de la adhesión del Centro de Empleados de Comercio a la medida, se sabe que habrá muchos comercios que abrirán sus puertas, y donde el personal se presentará a trabajar.

Es por ello que en las últimas horas, y producto de las presiones existentes en ciertos comercios, el gremio local salió a recordar la ilegalidad de aplicar cualquier tipo de sanción a quien quiera sumarse a la protesta.

Más allá de los trabajadores que se sumen, este será un día de puertas abiertas (por ejemplo) en los supermercados locales y, seguramente, las tiendas del centro mostrarán una apertura casi total.

Por su parte, los gremios del sector industrial confían una importante adhesión en algunos pocos rubros, como el lechero. Pero en la gran mayoría de las empresas los trabajadores se presentarán a trabajar.

La gremial empresaria no salió a tomar una postura en relación a este paro, y en muchos casos, la pérdida del presentismo o de la productividad determinarán la postura que asumirán los empleados frente a la medida de fuerza.

De todas maneras, los dirigente locales del sector están convencidos que la convocatoria habrá sido exitosa más allá de la adhesión local. Tras el debate de los últimos días, que incluyó diversas miradas sobre el futuro de la industria nacional, aseguran que el tema ya quedó instalado y que la preocupación por las fuentes de trabajo, que en Rafaela por ahora está controlado, es algo que abarca a todos los sectores.