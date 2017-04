Multitudinaria movilización de AMSAFE y SADOP en Santa Fe

Miles de maestros afiliados a AMSAFE y a SADOP de los 19 departamentos colmaron las calles de la capital de la Provincia para congregarse primero en la Plaza del Soldado y luego marchar hasta la Plaza 25 de Mayo, frente a la Casa de Gobierno, en donde llevaron adelante un acto que calificaron de "inolvidable".

De acuerdo a los propios cálculos de AMSAFE, más de 15.000 maestros participaron de esta movilización, en el marco del plan de lucha resuelto por los maestros, en una doble jornada de paro.

Durante el acto tomaron la palabra por AMSAFE la Secretaria General, Sonia Alesso, el Delegado Seccional de La Capital, Oscar Loseco y de SADOP, Patricia Mounier -Santa Fe- y Martin Lucero -Rosario-.

Loseco señaló en torno a las amenazas del gobierno de la provincia: “No pongan cara de buenos por un lado y firmen con la otra mano la resolución del descuento, les decimos sobre esta amenaza que los maestros no nos descontamos entre nosotros, si quieren descontar vayan escuela por escuela, vayan ustedes con Recursos Humanos y descuenten cara a cara porque ningún director firmará un solo descuento a ningún compañero”. “Le hacemos al señor gobernador una simple sugerencia, si tiene dudas lo invitamos a solucionarlas como resolvemos los temas los maestros, lo invitamos a que se haga cargo de las cosas y ponga más dinero para la educación pública, que se haga cargo como nos hacemos cargo de nuestros problemas en la escuela con nuestros alumnos”.

Por su parte, Martín Lucero señaló que “muchas veces cuesta entender cuál es la lógica que impera detrás del gobierno de la provincia de Santa fe, señor gobernador, usted piensa que los docentes quieren tirar de la soga, cómo no van a tirar de la soga si la tienen en el cuello, y por eso estamos acá, con un paro masivo, marchando y llenando esta plaza”.

En el cierre del acto, Sonia Alesso destacó que “esta marcha, las movilizaciones, los debates en las escuelas, las asambleas, demuestran que los maestros y profesores de esta provincia resolvemos con autonomía. No va a venir nadie de ningún partido político a decirnos a los maestros, a los profesores, cómo vamos a llevar adelante nuestro plan de lucha. Tenemos autonomía, pero como dijo el Compañero Hugo Yasky, “no somos neutrales” defendemos la educación pública, defendemos las paritarias, como lo hicimos en la Marcha Blanca, en la Carpa Blanca en los 90 cuando también nos quisieron hacer retroceder”.

“Compañeros, tenemos que tener la claridad de estar a la altura de las circunstancias del momento histórico para mejorar el objetivo, que es mejorar nuestras condiciones de trabajo, mejorar el puesto de trabajo, defender el salario, los cargos docentes, las orquestas, las escuelas, y cada una de las cuestiones que peleamos colectivamente, el objetivo es defender estas conquistas y no tener como tuvimos en la argentina provincias de primera, de segunda, de tercera, y de cuarta”, dijo y recordó a Carlos Fuentealba, a una década de su asesinato.