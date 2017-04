Balagué está confiada en resolver la paritaria Locales 06/04/2017 Redacción La Ministra de Educación dijo que volverán a sentarse con los docentes y que espera concluir el conflicto en los próximos días. Y admitió que la discusión salarial "está contaminada" por lo que ocurre a nivel nacional. También firmó un convenio con la CGT para que los afiliados a los gremios puedan concluir sus estudios secundarios. Además, participó de la licitación de obras para el Jardín "Olga Cosettini", en la cual hubo 3 ofertas.

Ampliar FOTO J. BARRERA CONVENIO./ Los afiliados a la CGT podrán participar de una de las líneas del "Plan Vuelvo".

La ministra de Educación de la Provincia, Claudia Balagué, se mostró confiada en solucionar el conflicto salarial con los docentes en los próximos días, y descartó que se vayan a "tirar por la borda" muchos logros que se han alcanzado en base al diálogo. También indicó que el conflicto "está contaminado" por lo que sucede a nivel nacional.

En diálogo con la prensa, dijo que "se puede avizorar una resolución del conflicto. Lamentablemente, todos los años tenemos a principio de año paros en Santa Fe y en todo el país. Este año, con la complicación adicional, con la no convocatoria a paritarias nacionales. Esto nos pone a todas las provincias, de alguna manera, enmarcados en ese conflicto, porque los paros son nacionales. Pero tenemos toda la voluntad de diálogo: volver a convocar a los gremios, discutir, saldar las diferencias que tenemos, y completar el ciclo lectivo con normalidad, como lo hemos hecho todos estos años".

Relató los logros de la gestión: titularizaciones con la estabilidad laboral que esto representa, concursos de ascensos, capacitaciones gratuitas, viviendas, etc. "Todo esto no se puede tirar por la borda en pocos días. El diálogo va a seguir existiendo. Vamos a resolver el conflicto en pocos días", completó. De cualquier manera, no quiso adelantar cuál sería la nueva propuesta.

"Está muy contaminado por el conflicto nacional. Los paros son nacionales. Lamentablemente, creo que adrede se intenta trasladar el conflicto de la Provincia de Buenos Aires, que no tiene nada que ver con lo de la Provincia de Santa Fe. Estos intentos son rechazados por los docentes, que miles aceptaron la propuesta", dijo.

Ratificó que el ciclo lectivo se prolongará y terminará el 22 de diciembre; y que se dará el descuento del día para aquellos que no lo hayan trabajado. "Lamentablemente, se prolongó demasiado el conflicto", concluyó.



CONVENIO CON LA UOM

La funcionaria provincial y el secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT) filial Rafaela, Roberto Oesquer, firmaron ayer el convenio para facilitar que los trabajadores de ese sindicato finalicen sus estudios secundarios. La rúbrica se realizó en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de esta localidad, y se enmarcó en la implementación del plan Vuelvo a Estudiar Tiempo de Superación.

Mediante este convenio, los trabajadores desarrollarán su trayectoria académica secundaria en el aula que funcionará en la sede del sindicato de la Carne. El dictado de clases estará a cargo de docentes de la escuela media para adultos.

Oesquer sostuvo que “en este momento complicado del país, de desprecio al sector del trabajo, es una bocanada de aire fresco que puedan llegar estos entendimientos con el gobierno provincial”.

“Este es un plan que da las condiciones flexibles para que los trabajadores adecuen los estudios a sus horarios laborales y tengan esta posibilidad de terminar su secundario, que es tan importante en estos tiempos. Estamos muy agradecidos a la provincia por llevar adelante este programa”, añadió el dirigente.



LICITACION

Más tarde, en la Regional III de Educación, se llevó a cabo la apertura de sobres para la construcción de dos nuevas aulas en el Jardín N° 217 “Olga Cossettini” de Barrio Monseñor Zazpe.

Para los trabajos, que tienen un presupuesto oficial de $ 7.661.677,21 y un plazo de ejecución de 300 días corridos, se presentaron tres empresas:: Murga y Hanne Constructora S.R.L., por $ 8.401.999,76; Zanini S.R.L., por $ 9.455.737,60; y Delco, de Gabriel Juncos, por $ 8.810.294,08.

La obra consiste en la construcción de tres salas de nivel inicial con sanitarios y galería, cocina-portería, administración, hall, baño adaptado, sala de máquinas y depósito.

La fuente de financiamiento pertenece al Ministerio de Educación y Deportes de la Nación y se enmarca en el Plan Provincial de Infraestructura Escolar.