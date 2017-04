Se apagó la voz de un referente del periodismo: Leonelo Bellezze

Ayer, con la voz entrecortada y el corazón desbordándome el pecho, respiré profundo y saludé a la audiencia. Como lo hizo durante más de cuarenta años el Maestro, en "su" programa.

Les aseguro que no me resultó sencillo. Un par de minutos antes había tomado conocimiento de una de esas noticias que uno nunca quiere recibir cuando se trata de una persona que aprecia, pero que, por sobre todas las cosas, respeta.

Leonelo Bellezze, un emblema del periodismo de la ciudad y la región, había fallecido. Sin darme tiempo, siquiera, para que pueda reponerme de un golpe que tuvo el efecto de un mazazo, tan duro como certero. Esos que dejan a cualquiera sin la menor opción de reaccionar, pero ante la obligación de asumir el compromiso periodístico con la responsabilidad y el profesionalismo que imponía la circunstancia.

Mil imágenes desfilaron con un vértigo impresionante por mi mente. Intenté rescatar algunas, simplemente, como para tomar valor y en un momento apareció en un horizonte más nublado que nunca por la emoción traducida en lágrimas, aquel cartel que en el viejo estudio de LT28 que cada uno de los alumnos de Leonelo incorporamos como una enseñanza simple, pero contundente: "Antes de poner la lengua en movimiento, ponga el cerebro en funcionamiento". No creo que haya recibido una lección tan influyente en mis más de 46 años en esta maravillosa profesión, que comencé a ejercer desde el mismo día que su generosidad me invitó a descubrir la magia de la comunicación.

El destino, ese que nos marca a cada uno de quienes transitamos por este mundo, nos arrebató a Leonelo en el preciso momento que estábamos calentando motores para la puesta en marcha de "Tiempo de Velocidad", la tira diaria que tuve el privilegio de compartir junto al Maestro desde mi vuelta a Radio Rafaela.

Durante la tarde, había comprometido a Sebastián Porto para hablar del Gran Premio Motul de la República Argentina. Una entrevista que, en definitiva, se realizó. En primer lugar, como homenaje a Leonelo, porque él así lo hubiese querido. Pero, también por respeto a la audiencia, ese capital que siempre merece ser defendido como el tesoro más preciado.

Reflejar en palabras todo lo que representó Leonelo Bellezze para la ciudad y la región, es una tarea demasiado compleja. Tanto como asimilar el dolor de su partida. Voz inconfundible. Lucidez mental. Definiciones profundas. Léxico incomparable. ¿Algo más? Sí, ¡y hay más... bastante más!, aquel remate que empleaba la siempre recordada Corporación Deportiva Líder a modo de prólogo de "Deportes en Relieve", aquel "puñado de voluntades al servicio del deporte".

Leonelo escribió su propia historia en una ciudad y una región que debe sentirse agradecida por la transcendencia que él se encargó de alimentar desde los micrófonos de la AM que se constituyeron en un vehículo que supo llevar adelante con la naturalidad propia de los elegidos.

Desde su partida, su nombre empezará a transformarse en leyenda. Con paso cansino, pero firme, como el que Leonelo eligió para conducirse por una vida que disfrutó intensamente. Rodeado por el afecto de su familia y por el cariño de la gente que siempre lo respetó. No son pocos los que, más de una vez habrán dicho: "Si lo dice Leonelo... es palabra sagrada".

Leonelo me había confiado, en una reciente visita al lugar en el que pasó sus últimos días: "La bandera a cuadros está muy cerca... demasiado cerca... si hasta me parece que alguien la está agitando".

La disminución progresiva de su capacidad visual y algunas otras dificultades propias de una persona que había cumplido hace muy pocos días 91 años, nunca alteraron su memoria prodigiosa. Lamentablemente, ayer lo hablamos con Rubén Colombero, el director de LT28, no pudo despedirse de su audiencia, como él lo hubiese deseado, aunque muchas veces haya expresado esa voluntad en sus últimas participaciones radiales, como no podía ser de otra manera: en su "Tiempo de Velocidad".

En nombre de todos los que formamos parte de su grupo de discípulos, el término que habitualmente empleaba cuando lo tratábamos de Maestro, nos sentimos en la obligación ética y moral -dos conceptos que él supo aplicar mejor que nadie- le decimos, simplemente. Gracias. Por tantas enseñanzas y por seguir alimentando hasta agotar sus fuerzas, el compromiso que hemos asumido y que vamos a seguir respetando. El de seguir generando, cada uno de quienes tomamos la posta que nos legó, con la misma responsabilidad y profesionalismo que supo inculcarnos.