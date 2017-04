Legislatura nombró jefes de la Defensa y la Acusación Policiales 06/04/2017 Redacción SON JAQUELINA BALANGIONE Y JORGE BACLINI

La Asamblea Legislativa provincial votó -con un alto grado de consenso- la totalidad de los pliegos para nutrir de defensores y fiscales a los nuevos institutos de la Justicia Penal santafesina, entre ellos a los titulares del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal y del Ministerio Público de la Acusación, entre ellos la sede de Rafaela.

El vicegobernador de Santa Fe, Carlos Fascendini, presidió la Asamblea, la cual prestó acuerdo para incorporar 26 nuevos funcionarios judiciales entre jueces, fiscales, defensores y auditora con sede en Santa Fe, Rosario, Ceres, Sunchales, Reconquista y Rafaela.

Jaquelina Ana Balangione (con 46 votos en su favor, 2 en contra y 6 abstenciones) -consignó El Litoral de Santa Fe- fue nombrada defensora provincial y Jorge Camilo Baclini (con 46 votos a favor y 8 abstenciones) fiscal general del Ministerio Público de la Acusación.

Baclini y Balangione serán los reemplazantes del fiscal Julio de Olazábal y del defensor (suspendido por la Asamblea Legislativa) Ganón, cuyos mandatos concluyen el 1º de mayo.

Los senadores y diputados de la Legislatura santafesina en total aprobaron 26 pliegos, entre los que se cuentan jueces de Cámara en tribunales de Santa Fe, Rosario, Ceres, Rafaela y Sunchales.



ABSTENCIONES Y

VOCES CRITICAS

Las abstenciones registradas en cada uno de los pliegos fueron el mecanismo que encontraron los diputados que se oponen al mecanismo de selección por concursos, que se lleva adelante merced a que el Poder Ejecutivo se ha autolimitado en esa facultad.

El gobernador Miguel Lifschitz, como antes los gobernadores Hermes Binner y Antonio Bonfatti, envía a la Legislatura los pliegos que antes se seleccionan mediante un concurso público, cuya modalidad de calificación cuestiona una parte de la oposición.

Las voces críticas de Leandro Busatto, Carlos del Frade, Silvia Ausburger y Alejandra Vucasovich se centraron especialmente en lo acotado de las calificaciones en los exámenes que se reducen a "no superó", "superó" o "superó ampliamente" la evaluación.



"NEPOTISMO"

El pliego de la Dra. Balangione fue rechazado por los diputados Carlos del Frade y Mercedes Meier del Bloque Frente Social y Popular, quienes sostuvieron que se trata de "un caso de nepotismo", por tratarse de la esposa de Rafael Gutiérrez, uno de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, y por encontrar fallas en su examen en los concursos de selección de postulantes.

Salvo en ese caso, no hubo votos en contra, sólo un número variable de abstenciones (8 en la mayoría de los casos) con lo que no fue necesaria la votación nominal para los siguientes pliegos.



RAFAELA Y ZONA

Los designados con injerencia para Rafaela y zona son:

* Diego Fernando Vigo, fiscal regional del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe con competencia en la Circunscripción Judicial Nº 5 – Rafaela.

* Carlos Ernesto Arietti (ex fiscal regional de Rafaela), ahora fiscal regional del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe con competencia en la Circunscripción Judicial Nº 1 – Santa Fe.

* Jorge Camilo Baclini, fiscal general del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe.

* Estrella Moreno Robinson, defensora regional del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal con competencia en la Circunscripción Judicial Nº 5 – Rafaela.

* Jaquelina Ana Balangione, defensora provincial del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal.

* Diego Matías Genesio, juez de Primera Instancia de Circuito –Circunscripción Judicial Nº 5 – Circuito Judicial Nº 5 – Tribunales con asiento en la ciudad de Rafaela.

* José Ignacio Pastore, juez de Primera Instancia de Circuito – Circunscripción Judicial Nº 5 – Circuito Judicial Nº 5 – Tribunales con asiento en la ciudad de Sunchales.

* Alicia Ana Longo, jueza de Primera Instancia de Circuito – Circunscripción Judicial Nº 5 – Circuito Judicial Nº 16 – Tribunales con asiento en la ciudad de Ceres.



FASCENDINI

El vicegobernador de Santa Fe, expresó sobre el evento vivido que, “se trata de un significativo paso en pos de seguir mejorando el servicio de Justicia en la

Provincia”, sostuvo Carlos Fascendini.

Agregó asimismo que, “la cobertura de los nuevos cargos redundará en un mejor servicio de justicia a lo largo y ancho de la Provincia”.

Seguidamente, Fascendini remarcó que “hay un fuerte reclamo de la sociedad en cuanto a la situación de inseguridad y dotar al Poder Judicial de mayor personal muestra la preocupación y el rol del gobierno provincial a la hora de generar políticas y acciones que tiendan a mejorar la seguridad de los ciudadanos”, concluyó entre otros aspectos.