Sube la tensión entre Lorenzetti y Carrió Nacionales 06/04/2017 Redacción El presidente de la Corte la intimó por carta-documento y la legisladora pidió su juicio político.

Ampliar PROTAGONISTAS. Lorenzetti, Carrió y Servini. FOTO NA

BUENOS AIRES, 6 (NA). - El enfrentamiento entre el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, y la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, subió ayer de temperatura luego de que el juez la intimara a través de una carta documento y la diputada la respondiera con un pedido de juicio político.

La jornada de máxima tensión entre el titular del Alto Tribunal y la socia fundadora de Cambiemos arrancó con la carta documento que Lorenzetti le envió a Carrió para que se retracte de las declaraciones en su contra. El presidente del tribunal le pidió a la legisladora que en el término de 24 horas se retracte de sus dichos y le advirtió que en caso de no hacerlo podría demandarla civilmente por "daños y perjuicios".

"Durante más de un año ha injuriado sistemáticamente sin prueba alguna, ha promovido panfletos y, más grave aún, ha intentado presionar al Poder Judicial", sostuvo el magistrado en la carta, que también envió a la jueza federal María Servini de Cubría, a quien amenazó con impulsar una denuncia en el Consejo de la Magistratura en caso de no desdecirse.

Para Lorenzetti, en la "conducta" de Carrió hay una afectación de su "honor e imagen personal que ya no puede ser tolerada". "Usted ha excedido el comportamiento esperable de un diputado de la Nación, protegido por la inmunidad. Eso no le permite hacer acusaciones falsas, fuera del ejercicio de la función que no constituyen críticas sino agravios, calumnias y lesiones graves al honor. Ha excedido todo límite de la tolerancia que se exige a una persona que ocupa un lugar público como el mío", enfatizó el juez de la Corte.

Tras recibir la notificación, Carrió salió rápidamente a responder a través de la presentación en Diputados de un pedido de juicio político contra Lorenzetti, movida que ya había anticipado el año pasado. "El inicio de este juicio político tiene como objetivo terminar con las mafias enquistadas en las instituciones de la República", sostuvo la diputada en su proyecto de resolución entregado en la Mesa de Entradas de la Cámara baja. En el texto, la dirigente de Cambiemos resaltó que coincide con el presidente Mauricio Macri en "la necesidad de terminar con el comportamiento mafioso" y advirtió que entregará "la documentación que prueba hechos de gravedad institucional y un análisis sobre la matriz de relaciones que incluyen sociedades secretas a fin de cooptar a sectores importantes del Poder Judicial en beneficio de intereses empresarios, corporativos y sindicales, con el fin de garantizar la impunidad".

En su página web, la chaqueña aclaró que "es la primera presentación de este juicio político, que será ampliado con el análisis del rol del actual presidente de la Corte en la implementación de los seguros ambientales, así como de su vinculación con las empresas aseguradoras que prestan el servicio". Entre los hechos que cuestiona Carrió se encuentran "la ausencia de transparencia en su patrimonio"; el manejo de las escuchas; el vínculo con una mutual que es investigada por Servini por ser presuntamente utilizada como financiera para cambiar cheques del programa Fútbol para Todos; la "oscura e irregular matriz administrativa del Poder Judicial"; la "cooptación de las estructuras del Consejo de la Magistratura para la concentración del poder y el manejo de los fondos de la Justicia"; y "la destrucción del sistema de control interno"; entre otros.

Tras presentar el pedido, la líder de la CC-ARI se refirió a la carta documento en Twitter. "Lorenzetti está haciendo lo que hizo Maduro en Venezuela, le quita facultades a los legisladores", sostuvo la referente oficialista, en alusión a la polémica generada en el país caribeño cuando el Supremo Tribunal de Justicia había decidido hacerse cargo de las funciones legislativas de la Asamblea Nacional. Carrió había anticipado en noviembre pasado su intención de avanzar con un juicio político contra Lorenzetti, pero en ese momento aclaró que pospondría esa iniciativa unos meses por expreso pedido del presidente Mauricio Macri.