Inferiores AFA: Cómo le fue a Atlético vs Newell’s

Por la segunda fecha del torneo de Juveniles A que organiza AFA, Atlético de Rafaela se midió con Newell’s Old Boys de Rosario. La ‘Crema’ se impuso en los juegos de Cuarta y Novena, mientras que empataron en Quinta y los otros encuentros fueron para la ‘Lepra’.

El próximo sábado Atlético estará enfrentándose ante San Lorenzo, por la tercera fecha, con las tres mayores en Buenos Aires y las menores en el predio del Polideportivo del Autódromo.

A continuación, todos los resultados y goleadores de los cotejos de Atlético vs Newell’s:



Cuarta: Atlético 4 (Pedro Mune x 2, Julián Miranda y en contra) vs. Newell’s 1 (Sebastián Batista).

Quinta: Atlético 1 (Julián Dragui) vs. Newell´s 1 (Enzo Cabrera).

Sexta: Atlético 0 vs. Newell´s 3 (Gonzalo Savy x 2 y Martín Alonso).

Séptima: Newell´s 2 (Román Bravo x 2) vs. Atlético 1 (Rodrigo Puebla).

Octava: Newell´s 3 (Genaro Rossi, Rodrigo Velázquez y Laureano Núñez) vs. Atlético 0.

Novena: Newell’s 0 vs. Atlético 1 (Ciro Tettamanti).