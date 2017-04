"Hay gremios que quieren quedarse en el pasado" Nacionales 06/04/2017 Redacción El Presidente también dijo que si Cambiemos no gana las elecciones legislativas "será un fracaso".

Ampliar FOTO NA CREDITOS. Macri recibió al titular del BID, Luis Moreno.

BUENOS AIRES, 6 (NA). - Horas antes del paro general de la CGT, el presidente Mauricio Macri aseguró que algunos sindicatos "están trabajando por el futuro y otros quieren quedarse en el pasado", al tiempo que volvió a resaltar el apoyo recibido en la marcha del 1A y afirmó que eso es "lo importante". "Hay sindicatos que están trabajando en el futuro y otros que quieren quedarse en el pasado", sostuvo el mandatario en la previa de lo que será la primera huelga de la central obrera en lo que va de la gestión de Cambiemos.

En una entrevista con la agencia internacional Bloomberg, el jefe de Estado recordó las mesas sectoriales que lograron acuerdos y se quejó de que "todavía hay minorías que piensan que los tiempos pasados fueron mejores", aunque subrayó que "lo importante es lo que pasó el sábado", en alusión a la marcha que se realizó "en defensa de la democracia, la paz y la libertad". "Miles de personas salieron espontáneamente a expresar que creen en lo que estamos haciendo, que aman vivir en democracia, quieren el cambio y quieren volver a ser parte del mundo", celebró el líder del PRO.

Otro de los que criticó la medida de fuerza convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) fue el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien resaltó que "el diálogo nunca se rompió" y que el paro debería ser "la última instancia", aunque reconoció que el Poder Ejecutivo es consciente de que "muchos argentinos la siguen pasando mal". "El paro es la última instancia, es el derecho que tienen los trabajadores cuando se rompió el diálogo y no es este el caso", subrayó el funcionario nacional, a la vez que consideró que la huelga es "incomprensible".

En la misma línea, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne consideró que la huelga de este jueves responde a "una interna gremial y a la gimnasia electoral" y que el sindicalismo "está siendo arrastrado por el kirchnerismo" en su ofensiva contra el Gobierno. "Es un paro vacío de contenido en una economía que empieza a ponerse de pie. No tenemos que tener miedo en defender la política que está llevando el Gobierno", manifestó Dujovne, quien además advirtió que la medida de fuerza "es una pérdida para la sociedad que le cuesta muchísimo al país, ya que el costo económico para el sector privado es cuantioso".

El ministro señaló, finalmente, que el paro "no tiene consignas", ya que "las importaciones fueron el año pasado iguales al año anterior, la inflación empieza a bajar dramáticamente". "Pueden poner consignas para responder a esta requisitoria pero este es un paro vacío de contenido", expresó.

De esta manera, el Gobierno continuó hasta el último minuto criticando la decisión de la Confederación General del Trabajo (CGT) de realizar la primera huelga general en la gestión de Macri al frente de la Casa Rosada, que contará con la adhesión de las dos CTA.



"SI NO GANAMOS,

SERA UN FRACASO"

Por otra parte, Macri aseguró que si el frente Cambiemos no gana las elecciones, "será un fracaso", al tiempo que manifestó que la aspiración del oficialismo es ser "la primera minoría" en el Congreso. "Si no ganamos las elecciones, va a ser un fracaso", sostuvo el mandatario, en la previa del paro general de la CGT y luego de que el Gobierno oficializara el llamado a las primarias para el próximo 13 de agosto y a las generales para el 22 de octubre.