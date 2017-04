Profesional de turismo

En turismo o en cualquier otra actividad empresarial, ¿Qué terminamos llamando profesional? ¿Simplemente a quien realiza una profesión? ¿Es lo mismo una profesión que puesto de trabajo? ¿Qué es trabajar?

En todos los seminarios y cursos escucho que preguntan a los asistentes que es para ellos trabajar, y las respuestas son variadas y curiosas, voy a describir ahora que considero qué es trabajar: “Trabajar es vender nuestro tiempo por dinero” Aceptando esta realidad como válida, el dinero que recibiríamos a cambio de nuestra “venta de tiempo” estaría directamente relacionado con los “beneficios” que incluimos en ese tiempo vendido. ¿Qué es para mí un profesional?, Si trabajar es vender tiempo por dinero, es una elección libre y no vinculada a la retribución recibida, una oportunidad de desarrollo personal, convirtiendo el trabajo en una profesión, y por lo tanto pasamos a ser de simple trabajador a auténtico profesional.

La mayor parte de las cosas se hacen por interés, y es legítimo, pero las más importantes solo se hacen por amor, y eso es muy profesional.

Dentro de los factores más significativos para el fortalecimiento de nuestro potencial están la idoneidad, la aptitud en el manejo de los negocios, la responsabilidad, y el espíritu de servicio. Todos estos factores llegan a conformar un sistema, es más que la suma de estos. La falta de uno de ellos le resta valor a los demás, disminuyendo la calidad del servicio. Debido a que el turismo se encuentra en apogeo a nivel mundial, el mercado laboral se hace cada vez más exigente, por lo cual el profesional en turismo debe estar a la vanguardia, adquiriendo cada vez mayores conocimientos y habilidades para obtener una ventaja competitiva.

Debemos ocuparnos de la protección del consumidor turista y sus derechos a la luz del ordenamiento vigente en relación a la legislación.

En nuestros días el desarrollo de la actividad turística se ha convertido en una consolidada fuente de recursos y su expansión en una genuina política de Estado, el fenómeno del turismo como actividad profesional ha sido fruto de una evolución y respuesta a una creciente demanda, tanto interna como internacional, con los más diversos fines, entre los que se encuentra el vacacional. La importancia económica, social y cultural que el turismo nos presenta no puede ser soslayada, como tampoco pueden ser eludidos los efectos que provoca en los más diversos ámbitos y ello se evidencia en el los arts. 1 y 2 de la Ley 25997 (Ley Nacional de turismo).

En mi caso personal, avalan lo que significa ser profesional las capacitaciones de toda índole, reconocimientos de embajadas, del Ministerio de Turismo y el orgullo de representar a mi provincia, País y Nación en diferentes oportunidades en el exterior.

La formación de la Comisión Municipal de Turismo y de la Cámara de Agentes de Viajes de Rafaela y zona dependiente del Centro Comercial de Rafaela. He cumplido 71 años y nunca he dejado de estudiar. Cuando comencé con la tarea de organizar, planificar y acompañar grupos previamente estudié psicología ya que era elemental y prioritario poder realizarlos conociendo a cada uno de los pasajeros para compartir llegado el caso habitaciones y gustos, idiomas, sin los cuales es imposible ser tour leader", acompañante turístico, jefe de grupo”de una comitiva de turistas, ya sean nacionales o extranjeros. Entre otras actividades realizadas he colaborado con el borrador para la reforma de la ley, nacional de turismo, trabajé con el municipio durante casi 30 años (ad honorem) en Turismo, cultural y social con diferentes gobiernos. Tuve el privilegio de formar la Primera Comisión De Turismo Municipal y la Cámara de Agentes de Viajes y Turismo de Rafaela y Zona. Colaboré en la elaboración del Programa de la UCSE de Turismo Tecnicatura y Licenciatura. Efectué turismo receptivo en mi ciudad y zonas desde el año 2008, presentando proyectos al respecto avalados por la Provincia en ocho oportunidades. Ejercí la docencia en Legislación Turística y logré obtener el nombramiento durante la Dirección de Hernán Lombardi en el año 2008 como Asesora Nacional e Internacional. Ex integrante del Foro de Profesionales, Asociación Femenina de Ejecutivas Empresarias Argentinas. Y en este momento miembro activa de Agencias de Viajes Argentinas y la Economía Estructural y Coyuntural colaborando con proyectos del Ministerio de Turismo y su difusión.

Hoy estoy de regreso, he cumplido otra etapa, Derecho del Turismo en la UBA. Me espera… si mis fuerzas y neuronas me lo permiten, Derecho Aeronáutico, estoy en una etapa avanzada con respecto a las obligaciones por incumplimientos de las mismas, leyes, decretos y resoluciones. Mientras la vida me lo permita seguiré con mi objetivo.



Elke Kurganoff

Rafaela