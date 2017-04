Simplemente, Juan

Cuando la radio y una incipiente televisión eran la vertiente directa del fútbol argentino, especialmente hacia el interior profundo de la patria, nada se testimoniaba debidamente si no quedaba graficado en la tinta y el papel.

Pero los diarios no llegaban con tanta asiduidad, así que el jalón que daba fe de la fama era la revista “El Gráfico”, seguida de cerca por la “Goles”, es cierto. Claro que, además, ser tapa de la primera -y en colores!!!- ameritaba un lujo mayor, una suntuosidad que superaba cualquier modestia.

Juan Domingo Antonio Rocchia tuvo ese reconocimiento, cuando fue tapa -color- del semanario en su edición del 6 de octubre de 1970. El domingo anterior, su equipo, el Racing Club de Avellaneda, había empatado con un cabezazo suyo a los 82 minutos ante el propio River en el Monumental que estaba en ganancia con gol de Montivero.

En esa jornada el “albiceleste” había alistado a Guibaudo; Paolino, Perfumo, Rocchia, Chabay, Squeo, Wolff, Lamelza, Benítez, Adorno y Jorge; en tanto que la “banda” lo hizo con Carballo; Silguero, Recio, Larragnee, Vieytez, Merlo, Gutiérrez, Montivero, Morete, Daniel Onega y Mas. El árbitro fue Alberto Ducatelli, calificado como “Regular” por la publicación.

Rocchia tenía 19 años (nació el 13 de junio de 1951 en Rafaela, ¿o Felicia?) y jugó en Racing entre 1969 y 1971 y luego pasó a Ferro donde desarrolló el resto de su campaña hasta el retiro en 1983, con algunas actuaciones en la selección nacional.

Su historial marca 433 partidos, con 101 goles en primera división (hay un paso de Ferro en la B que no se computa) y una estadística también lo ubica como uno de los diez defensores más goleadores de la historia del fútbol mundial, superado en Argentina -únicamente- por Daniel Passarella.

Lamentablemente, no hay mayores datos de su actuación en Rafaela como profesional -como aficionado jugó en su Ferrocarril del Estado- aunque nunca se olvidó de sus orígenes y fue el mentor de la visita del Ferro (verde) de Victorio Spinetto cuando vino a la ciudad a jugar en cancha de Atlético un amistoso (1974) junto a los hermanos Arregui, Saccardi, Vidal y otras figuras titulares del equipo de Caballito.

Juan, como todo el mundo lo conocía -y lo conoce- vivía con su madre en la esquina de Pellegrini y Rosario, de nuestra ciudad, concurría a la Escuela “Manuel Belgrano” y se juntaba a jugar al fútbol en los campitos cercanos o en el club 9 de Julio. De físico morrudo y una altura propia de un chico de mayor edad, fue llevado por Héctor Moscardo (interminable descubridor de talentos, quien tiene sus fotos con el jugador, seguro, atesorada a su colección) a jugar a Ferro. De allí a Racing, la primera división y la tapa de “El Gráfico”, aunque también conviene ver en las fotos interiores de esa revista el festejo de su gol, perseguido por Perfumo para felicitarlo, dando cabriolas con su camiseta número 4 y, quizás, volviendo en ese vuelo juvenil a su infancia, a su Ferro, a su mamá, a sus orígenes.

Dos días después, la fama le llegaría. Y en colores.

Como suelo afirmar, no son estos homenajes ni evocaciones vanas; simplemente, memoria de fútbol.