Los servicios para hoy Región 06/04/2017 Redacción Leer mas ...

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Desde el Municipio se informó que a causa del paro nacional de la fecha, al que adhirió FESTRAM no habrá servicios.



No obstante, el viernes 7 se prestarán los siguientes servicios:

Residuos no clasificados, correspondientes a Sector Oeste, desde las 00:00 y hasta terminar el recorrido.

Poda y chatarra en Sector 5: a partir de las 4.

Aceites y grasas: servicio normal.

Se aclara además que la recolección de poda y chatarra correspondiente a Sector 4, que habitualmente se realiza cada jueves, se brindará el sábado 8 de abril.

Por todo lo enumerado, se solicita la colaboración de la ciudadanía, evitando disponer los residuos en la vía pública durante el jueves 6. Quienes pertenezcan a Sector Oeste, en tanto, se pide saquen sus residuos cerca de la medianoche de dicha jornada.

Se recuerda asimismo que se hay varios Puntos Limpios, ubicados en lugares estratégicos de la ciudad:

Plaza Libertad.

Plaza D'Antoni.

Parque Loyola.

Parque Lineal.

Paseo de los 130 Años (altura Saltos Hípicos).

Estos contenedores están a disposición para colocar los desechos particulares de forma clasificada.

Se solicitan las disculpas por las molestias del caso, y se agradece la colaboración de cada sunchalense comprometido en construir entre todas/os una ciudad inclusiva, con territorio integrado y en desarrollo permanente.