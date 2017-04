¿La alfalfa es un problema? SUPLEMENTO RURAL 06/04/2017 Redacción El Ing. Romero publicó un informe con herramientas básicas para aprovechar la especie luego de los anegamientos sufridos desde comienzos de año.

ALFALFA. Se requiere un manejo preciso para aprovechar el cultivo luego de los excesos hídricos.

El Ing. Agr. Luis Alberto Romero, uno de los profesionales del INTA, elaboró un minucioso informe que ofrece una herramienta luego de los excesos hídricos, que generaron, entre otros daños, que muchos productores perdieran la alfalfa. Este cultivo funciona muy bien con suelos ricos en fósforo y siempre que no haya excesos de agua, por eso en los tambos se pone en duda seguir sembrándola. Sin embargo, más que dejar de hacer alfalfa, nuestra propuesta es manejar el ambiente y en este marco, buscar alternativas según el escenario.

Es por eso que el Ing. Romero especificó que si se va a hacer alfalfa tendrá que sembrarse en los lotes más altos, con buen drenaje y escurrimiento. Implementar las labores para mantener en buenas condiciones los lotes, evitando que el agua tenga dificultades de para escurrir. Pensar en no hacerla pura sino mezclada con alguna gramínea (cebadilla criolla, festuca) o leguminosa (trébol blanco, rojo) que la acompañe y atempere las consecuencias del exceso de agua. Por ejemplo:

-Alfalfa: 12 kg de semilla/ha

-Trébol rojo: 5 - 6 kg de semilla/ha y/o Trébol blanco: 0,5 kg de semilla/ha

-Gramíneas como cebadilla criolla: 4 - 5 kg/ha y/o Festuca: 5 - 6 kg de semilla/ha

Por otra parte, si quiere aprovechar la que está rala y manchoneada:

-Piense en la intersiembra, que permitirá aumentar la producción del cultivo sin destruir lo que hay en el lote.

-Trébol rojo, raigrás, lotus corniculatus, soportan mucho más la humedad que la alfalfa, aunque poseen una menor vida útil (dos años) y tienen una distribución anual de la producción con baches en verano e invierno. Por ejemplo: Raigrás 8 - 10 kg de semilla/ha; Achicoria 5 - 6 kg de semilla/ha; Trébol rojo: 6 kg de semilla/ha.

Se puede usar el lotus corniculatus, una especie poco conocida en la región por lo que es importante destacar que el manejo (pastoreo) es menos frecuente que la alfalfa y no se lo debe realizar muy intensamente (dejar remanente luego del pastoreo). Para lograr una rápida implantación es muy importante inocularlo con el rizobium específico.

Se lo puede sembrar, por ejemplo:

-Festuca: 6 kg de semilla/ha.

-Lotus: 7 - 8 kg/ha.

Si va a buscar otras alternativas tendrá que tener en cuenta que se trata de cultivos de más corta duración (por ejemplo trébol rojo mezclado con raigrás anual, con achicoria), que no igualarán las producciones de la alfalfa en situaciones normales.

Fertilizar. El Nitrógeno es importantísimo para tener una producción adecuada.

Considerar que a diferencia de la alfalfa, que nos ofrece producción durante todo el año, estos cultivos tienen déficit de producción en dos momentos: invierno y verano.

Planificar cubrir el déficit de verano con sorgo forrajero, soja para pastoreo o forrajes conservados.

En cuanto a los cultivos de invierno, avena, raigras anual, trigo para pastoreo, cebada, son alternativas para disponer de forraje más temprano.