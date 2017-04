Repuntan las exportaciones de economías regionales SUPLEMENTO RURAL 06/04/2017 Redacción El gobierno nacional destacó que el volumen comercializado en el arranque del año fue 24,6% superior al inicio de 2016. Cuáles son los principales productos y destinos.

Presidencia de la Nación emitió un comunicado en el que destacó una fuerte recuperación de las exportaciones de economías regionales.

Tomando como base información difundida por el ministerio de Agroindustria, la Casa Rosada informó que el inicio de 2017 marcó un repunte en ventas al exterior, tanto en volumen como en valor.

Puntualmente, en enero las exportaciones de alimentos y bebidas regionales aumentaron un 16,2% con respecto al mismo mes del año pasado.

En lo que respecta al volumen, el aumento fue de 24,6% interanual, con 312.200 toneladas, y un precio promedio de venta de U$S 1.516,35 por tonelada.

Según Presidencia, “estas producciones son las que más valor agregado generan dado que numerosos productos se comercializan ya listos para el consumo y fraccionados”.

Las exportaciones alimenticias argentinas tienen como principales exponentes los productos de la pesca (27%), vino (12%), ajo (9%), preparaciones de maní (9%), garbanzo (8%), azúcar de caña (5%), carne aviar (5%), arroz no parabolizado (4%), otros maníes crudos (3%), y aceite de maní (3%), que en conjunto representan el 84 por ciento del total de las ventas externas de alimentos y bebidas regionales.

Las ventas se registraron a destinos como Estados Unidos, Brasil, España, China, Países Bajos, Chile, Nueva Zelanda, Italia, Francia, y Reino Unido.

Los derivados de la pesca incluyen principalmente, camarones, langostinos, filete de merluza, merluzas negras congeladas y cangrejos congelados: su destino principal fue España (24% de las exportaciones totales de estos productos).



AUMENTOS



Además se pueden mencionar casos que, si bien no son los más importantes en valor, representan incrementos muy significativos en sus ventas: los jugos concentrados de naranja crecieron 803%; los conos de lúpulo, 724%; los aceites esenciales de cítricos, 693%; las naranjas, 222%; los arándanos, 180% y las cerezas, 112%.

Los principales diez destinos de las exportaciones argentinas de productos regionales, que concentraron el 64 por ciento de las mismas, fueron: Estados Unidos (15%), Brasil (12%), España (8%), China (8%), Países Bajos (6%), Chile (4%), Nueva Zelanda (3%), Italia (3%), Francia (3%), y Reino Unido (3%).