"Siempre ir a Argentina es una felicidad" señaló Sergio Dalma

BUENOS AIRES, 6 (NA). - El artista español Sergio Dalma señaló que siempre "es una felicidad" hacer conciertos en la Argentina, donde se presentará en mayo próximo en medio de una gira que surgió a partir del éxito de la canción "Se Empieza Nuevamente".

Previo a presentarse el próximo sábado 6 de mayo a las 21.00 en el Teatro Gran Rex, Dalma reveló en diálogo con Noticias Argentinas que el show fue pensado"puramente para Argentina" y tendrá una selección de temas emblemáticos de sus 25 años en los escenarios.

El espectáculo contará con una colección de canciones heterogéneas, pero conectadas por la reinvención mágica de la voz de Sergio Dalma, que es sin duda una de las más personales y reconocibles del panorama musical latinoamericano.

"A raíz de la canción Se empieza nuevamente ha surgido la idea de hacer un concierto exclusivo para Argentina así que es una gira exclusiva para argentina y un concierto puramente pensado para Argentina", señaló.

Dalma además comentó: "Es atractivo es recuperar esa vuelta de canciones de todas las producciones y también va a haber alguna canción que ni en Argentina hemos interpretado. Estoy contento porque siempre ir a Argentina es una felicidad".

"Vamos a repasar temas de todos los álbumes. Hay un momento del show donde habrá canciones con piano y voz, con piano, guitarra y voz, será como recuperar alguna canción que cantas en un ambiente de intimidad como un teatro", relató.

El artista expresó luego: "El éxito de Vía Dalma fue recuperar hits y darle mi personalidad. Este es un show totalmente diferente y me encantan estos retos. Estoy de los nervios, pero el día que desaparezca es porque se ha perdido esa magia".

"Cuando canto en un formato mas pequeño se tiene otro feeling entre el público y el artista y ambos lo disfrutan más porque en el ámbito del teatro es todo mas íntimo. Es un sueño hacer una gira de 3 o 4 músicos y recorrer el interior como lo hago en España porque hay mucha gente que a lo mejor no se puede permitir viajar", indicó.

Más tarde contó: "Me encanta ver a mis compañeros que se ilusionan igualmente ante el proyecto y digo que bien porque jugamos con las emociones. En los conciertos siempre tenemos la posibilidad de recrear y como dice mi madre: Tú no te aburres nunca ".

"Siempre la idea es sorprender a la gente, salir de esa zona de confort porque el público merece todo mi respeto. Me sorprendió la repercusión del nuevo tema porque después de 15 años regresar con El Mundo fue muy lindo y ahora con Se empieza nuevamente ", dijo.

La nueva canción es un éxito en toda América y en Argentina forma parte de muchas escenas dentro de la nueva telenovela protagonizada por Mariano Martínez y Isabel Macedo "Adda, Amar Después de Amar" y Dalma señaló al respecto: "Siempre intento hablar de cosas cotidianas como pasa en las telenovelas".

"Fue muy fuerte la repercusión de esa canción porque es una de mis favoritas del disco porque el mensaje que transmite esa canción es que a veces hay que empezar de cero en diferentes situaciones. Siempre hay que empezar nuevamente", manifestó.

En tanto, dijo: "Estamos grabando Vía Dalma III y a mi vuelta de Argentina habrá que ultimar detalles. Siempre la idea fue recuperar las canciones famosas y creo que tendré el atrevimiento de poner dos o tres que no sean tan populares y darle mi personalidad". "Terminamos la grabación del disco y en setiembre o en octubre visitaré Argentina a modo de promoción y el otro año haremos el nuevo concierto", culminó.

Sergio Dalma recientemente ha recibido el disco de Platino por la venta de su álbum "Dalma" y actualmente está trabajando en un nuevo disco Vía Dalma III y las entradas para el concierto del Teatro Gran Rex pueden adquirirse a través de Ticketek y en el teatro.

Además de Buenos Aires, Dalma estará el martes 9 de mayo en Neuquén (Club Independiente), el jueves 11 en Córdoba (Espacio Quality Córdoba), el sábado 13 en Tucumán (Club Central Córdoba); el domingo 14 en Salta (Teatro Provincial) y el miércoles 17 en Rosario (Fundación Astengo).