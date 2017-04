La "Crema", con rival para Copa Argentina Deportes 06/04/2017 Redacción Leer mas ...

En el mediodía de ayer se sortearon los 32avos de final de la Copa Argentina, que da un cupo para la Libertadores 2018, y se definió el rival para Atlético de Rafaela. La ‘Crema’ será rival de Almagro, que milita en la B Nacional. El ganador de este cruce se enfrentará en la siguiente instancia con el vencedor de Banfield y Chaco For Ever.

Por su parte River, campeón defensor, debutará ante Atlas. Boca irá ante Gimnasia y Tiro de Salta, San Lorenzo ante Cipolletti, entre otros juegos destacados. Colón se medirá ante Independiente Rivadavia de Mendoza y Unión con Nueva Chicago.

Las llaves se disputarán a partido único en estadios a definir. En caso de igualdad no habrá alargue y se definirá directamente por penales.



El listado completo de cruces es el siguiente: River - Atlas, Boca - Gimnasia y Tiro (Salta), Independiente - Deportivo Camioneros, San Lorenzo - Cipolletti de Río Negro, Racing - Unión Aconquija o Atlético Mitre, Vélez - Leandro N. Alem, Newell's - Central Norte, Estudiantes - Pacífico General Alvear (Mendoza), Gimnasia LP - Defensores (Villa Ramallo), Banfield - Chaco For Ever, Huracán - Defensores Unidos de Zárate, Quilmes - Gimnasia (Mendoza) o Unión (San Juan), Lanús - Sportivo Barracas, Arsenal- Sacachispas, Rosario Central - Cañuelas, Defensa y Justicia - Sol de Mayo (Río negro), Temperley - Sportivo Las Parejas (Santa Fe), Tigre - Deportivo Riestra, Argentinos - Instituto, Sarmiento Junín - Brown Adrogué, Unión - Nueva Chicago, Talleres - Defensores de Belgrano, Colón - Independiente Rivadavia (Mendoza), San Martín (San Juan) - Atlanta, Godoy Cruz - Santamarina (Tandil), Aldosivi - Central Córdoba (Santiago del Estero), Olimpo - Ferro, Patronato - Deportivo Morón, Atlético de Rafaela - Almagro, Atlético Tucumán - All Boys, Belgrano - Estudiantes de Caseros, Guillermo Brown (Puerto Madryn) - Chacarita.