Ayer, las inmediaciones de la sede de Huracán amanecieron con pintadas y amenazas ante la imposibilidad de llevar público visitante este sábado a contra Atlético de Rafaela.

El apuntado fue su presidente Alejandro Nadur, a quien acusan de haber descartado un acuerdo de palabra con la dirigencia de la "Crema" para obtener 2.000 populares y 500 plateas.

"No nos querés de local ni de visitante", "Rafaela dijo SI y vos NO", "Nadur traidor", exponen los mensajes en las calles de Parque Patricios.

Nadur, que a fin de junio se postulará en busca de su tercer ciclo presidencial, es criticado por no vender entradas populares para los no socios en los partidos en el estadio Tomás Adolfo Ducó.



PENSANDO EN EL PARTIDO



Para el cotejo ante Atlético de Rafaela el entrenador de Huracán, Juan Manuel Azconzábal, deberá realizar tres variantes obligadas al no poder contar por límite de amonestación con el arquero Marcos Díaz, el defensor Federico Mancinelli y el mediocampista Matías Fritzler. Si bien aún el DT no lo confirmó, ingresarían Gonzalo Marinelli, Lucio Compagnucci y Mario Risso.