Historia de las huelgas

BUENOS AIRES, 6 (NA). - El primer paro cegetista a la gestión de Mauricio Macri se concretará a casi 16 meses de su asunción, mientras que en el caso de Cristina Kirchner fue a los 59 meses (11 de su segundo mandato); en el de Carlos Menem fue a los 36 meses; en el de Fernando De la Rúa, a los tres meses y a Raúl Alfonsín, a los nueve meses. En tanto, Néstor Kirchner fue único Presidente desde el regreso de la democracia que no tuvo un paro de la CGT.

El paro de este jueves es el número 40 desde el restablecimiento de la democracia en 1983: la primera medida gremial de esas características tuvo lugar en septiembre de 1984, a nueve meses de que el radical Raúl Alfonsín iniciara su mandato. El primer Presidente desde el regreso de la democracia tuvo que sobrellevar 13 paros nacionales en 6 años, lo cual representa una tasa de 2,16 por año (casi un paro cada seis meses).

El peronista Carlos Menem (1989-1999), en tanto, recibió su primer paro recién a los 40 meses de debutar en el Poder Ejecutivo, pero a partir de ese momento acumuló un total de 8 paros hasta finalizar su segundo mandato, con una frecuencia de un paro cada 15 meses.

Con una huelga general cada 3 meses, el Gobierno de Fernando de la Rúa, que enfrentó su primer paro al tercer mes de asumir, fue el que registró mayor frecuencia de este tipo de protestas desde 1983 hasta la fecha: uno cada tres meses (fueron 9 en dos años, es decir, 4,5 por año).

Luego del estallido social de diciembre del 2001, que acabó con el Gobierno de la Alianza, la situación heredada por la administración de Eduardo Duhalde seguía siendo acuciante: en ese contexto, el presidente justicialista tuvo su primer paro promediando su quinto mes de gestión, y culminó su mandato con tres huelgas generales (1 cada 5 meses).

El presidente Néstor Kirchner logró construir una relación más fluida tanto con los movimientos sociales como con la CGT y, a medida que la situación social se fue descomprimiendo producto de una economía en crecimiento, las medidas de fuerzas en la calle también cedieron.

El único paro decretada durante su Presidencia tuvo lugar el 9 de abril de 2007, en el mes 47 de su mandato, pero en aquella ocasión la protesta convocada por la CGT y la CTA no tuvo como eje la crítica contra el Gobierno sino el repudio por el crimen del docente Carlos Fuentealba. Su esposa Cristina Kirchner, quien gobernó durante dos mandatos consecutivos, exhibe un invicto en su primer período de cuatro años.

Luego de la muerte de Néstor Kirchner, y en particular a partir de su segundo mandato, la relación con el camionero Hugo Moyano, líder de la CGT, se fue deteriorando progresivamente, y los paros generales no tardaron en llegar. Fueron cinco en total (siendo el primero el 20 de noviembre del 2012), y todos tuvieron como demanda central la suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias.

Con todo, Cristina Kirchner tuvo apenas un paro cada 19 meses (0.6 por año), en tanto que si se toman los doce años de gobiernos kirchneristas de punta a punta, se trata del período con menos paros desde la recuperación democrática.