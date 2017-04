Seguridad Nacionales 06/04/2017 Redacción Leer mas ...

El Gobierno anunció ayer que desplazará "mucho personal de Gendarmería, Prefectura y Policía Federal" para garantizar que "aquel que sí quiere y que necesita trabajar" hoy "pueda hacerlo" pese a los piquetes anunciados por agrupaciones de izquierda en el marco del paro de la CGT. "La idea es que no haya ningún tipo de bloqueo. No queremos que se discuta si hay o no bloqueo. Queremos que la gente que quiere ir a trabajar, pueda ir a trabajar", explicó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.