Santa Fe, por la permanencia

El seleccionado santafesino M-18 cayó ayer por 30 a 23 frente a Cuyo en una de las semifinales por la permanencia. De esta manera deberá revalidar su plaza ante el local, Córdoba, el próximo sábado desde las 13.20 en la cancha de Atlethic.

El equipo de Diego Colli, Pedro Benet y Germán Córdoba concretó un buen primer tiempo para irse al descanso largo ganando 16 a 15. En el comienzo de la segunda parte una serie de errores propios permitieron que los mendocinos dieran vuelta el resultado y establecieran una diferencia tan escueta como irremontable

De esta manera Santa Fe se ve obligado a jugar el partido por no descender ante Córdoba, rival contra el que cayó 31-10 el domingo último. Allí los juveniles definirán si ratifican el ascenso conseguido en la temporada 2016.

Los jugadores rafaelinos de CRAR, Andrés Passerini y Octavio Capella fueron de la partida en el equipo que presentó Santa Fe en la tarde de miércoles.

La alineación inicial de Santa Fe: Passerini, De Biaggio, Uriarte, Bengoechea, Capella, Gorla, Parreño, Berstein, Canal, De los Santos, Galdón, V. Fernández, Fleita, J. Rodríguez y Barraguirre.

La final la jugarán Tucumán vs Buenos Aires; por el 3º puesto: Mar del Plata vs Rosario; 5º: Salta vs Cuyo; por el Ascenso Campeonato: Santiago del Estero vs Entre Ríos.