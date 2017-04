Dos de Messi para el triunfo de Barcelona

El Barcelona con un Messi encendido le ganó al Sevilla de Sampaoli pero el Real Madrid no regala puntos y también sumó de a tres. Por la 30º de la liga española los de la casa blanca derrotaron 4-2 al Leganés como visitante y el Barca se impuso por 3 a 0.

Todos los resultados: At. Bilbao 2- Espanyol 0, Betis 0- Villarreal 1, Atlético Madrid 1- R. Sociedad 0, Alavés 0- Osasuna 1, Barcelona 3- Sevilla 0, Deportivo 0- Granada 0, Sp. Gijón 0- Málaga 1, Leganés 2- Real Madrid 4. Hoy: 14.30 hs. Eibar vs Las Palmas y 16.30 hs. Valencia vs Celta.



Principales posiciones: Real Madrid 71, puntos; Barcelona 69; Atl. Madrid 61; Sevilla 58; Villarreal 51.