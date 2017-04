Día de conferencia en el MotoGP Deportes 06/04/2017 Redacción Leer mas ...

Ampliar FOTO MOTOGP PROTAGONISTAS. La grilla de pilotos que compiten este año en MotoGP.

Ya no queda nada. Los tiempos se fueron consumiendo y los días empezaron a contarse por minutos y segundos. Este mediodía, la conferencia que se desarrollará en la Sala de Prensa del Circuito Internacional de Termas de Río Hondo, permitirá conocer las sensaciones previas de los pilotos que estarán tomando parte del Gran Premio Red Bull de la República Argentina.

Seis de ellos expondrán sus propios conceptos antes de responder a las preguntas que les formularán los hombres de prensa, el día anterior al comienzo de la actividad en pista, que se anuncia para mañana con la realización de las prácticas libres reservadas a las tres categorías.

En las últimas horas, desde el Ministerio de Turismo de la Provincia de Santiago del Estero se brindó un informe que refleja con absoluta claridad el interés que despertó este regreso del MotoGP a nuestro país.

La cuarta visita consecutiva a Termas ofrecerá un marco espectacular, toda vez que, tomando como referente el detalle suministrado por esa cartera, da cuenta de una venta anticipada impresionante, que supera lo observado en las temporadas anteriores.

Sólo quedan disponibles un puñado de entradas en un par de sectores y todo hace suponer que habrá de superarse, el próximo domingo, la cantidad de 51.000 espectadores que asistieron, también en abril, pero de 2016, al imponente escenario santiagueño, para ser testigos del repetido éxito de Marc Marquez, doble vencedor en Argentina.

El inicio del actual certamen tuvo un alto contenido emocional. No solamente en MotoGP, la bien llamada categoría reina, sino también en sus dos teloneras, y particularmente en Moto3, con ocho pilotos recibiendo el banderazo en menos de un segundo.

Si bien el plato fuerte será MotoGP, la máxima expresión del deporte motor de las dos ruedas, no habrá que perder de vista todo lo que entregarán a lo largo de tres jornadas de movimiento intenso, las dos que la acompañan en cada uno de los escenarios del mundo.

Termas de Río Hondo, una ciudad que sufre una transformación que no resiste una explicación lógica, está preparada, como lo viene haciendo desde 2014, para convertirse en epicentro de una acción que no dará lugar a la especulación, porque los puños volverán a enroscarse en todos los manillares en un fin de semana cargado de adrenalina.



DOS ENVIADOS

Desde que regresó al extremo sur del continente americano el Campeonato Mundial de Motociclismo, este medio siempre marcó presencia con dos enviados.

Lo mismo estará ocurriendo en esta oportunidad con quienes ya estuvieron en las tres ediciones anteriores, el periodista Víctor Hugo Fux y el fotógrafo Eldo Marozzi, quienes recibieron sus respectivas acreditaciones para efectuar una cobertura que verá reflejada en las próximas entregas de LA OPINION.