Rocío queria viajar: le dijeron que no

Según reveló Luis Ventura, la rubia se preparaba para viajar y reencontrarse con Diego Maradona. Sin embargo, "del otro lado de la línea le dijeron que no". En tanto, el abogado del "Diez" aseguró que ella puede viajar "cuando quiera".



Todo parece indicar que la relación entre Diego Maradona y Rocío Oliva estaría atravesando por un momento que estaría lejos de ser idílico.



Al menos eso se desprende de la información revelada ayer por Luis Ventura en Infama, donde contó que a la rubia le dijeron que "no era el momento" para viajar a Dubai y allí encontrarse con el exfutbolista.



"Del otro lado de la línea le dijeron que 'no', que no era el momento, y que a lo mejor en otra oportunidad se podía llegar a dar este viaje", contó Ventura, quien además sostuvo que el "Diez" no se encontraría solo, sino que estaría acompañado por "una dama correntina, que no es ninguna de las que se han mostrado recientemente".



¿Dónde habría conocido a esta mujer en cuestión? Durante la visita a esa provincia para los festejos del carnaval.