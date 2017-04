Se hizo entrega de lotes por el plan “Mi Tierra Mi Casa”

Ayer por la mañana en el Nodo Región 2 se hizo entrega de los boletos de compra-venta de 16 lotes a beneficiarios rafaelinos en el marco del plan “Mi Tierra Mi Casa”, de los cuales 13 corresponden al acuerdo con la CGT Rafaela, y los otros tres a demanda general.

Encabezaron el acto el director provincial de Vivienda y Urbanismo, Lucas Crivelli, y el intendente de nuestra ciudad Luis Castellano. Además asistieron el secretario de Trabajo del gobierno de Santa Fe, Leonardo Panozzo; el presidente del Concejo Deliberante de Rafaela, Silvio Bonafede, junto a miembros del cuerpo legislativo; el subsecretario de Articulación Territorial de Hábitat de la provincia, Ramsés Medina; el diputado provincial Omar Martínez; el director del Instituto Municipal de la Vivienda, Marcelo Bersano; el coordinador del Nodo, Pablo Pinotti; el secretario general de la CGT Rafaela, Roberto Oesquer; entre otros referentes y autoridades políticas y gremialistas; como así también los beneficiarios y sus familiares.

Sobre este acto dialogamos con el Secretario Lucas Crivelli, quien puntualizó: “continuamos avanzando con lo que es la asignación de lotes, en Rafaela todos lo conocen, han sido 2 grandes loteos que hicimos con el municipio, trabajando de manera bastante coordinada. Ya en una etapa final sobre este proceso estamos con 16 lotes, 13 de la CGT y 3 de demanda general.”

Asimismo el funcionario expresó que quedan cuestiones por resolver. Lucas explicó que “en su momento algunos vecinos plantearon alguna dificultad para poder conformar el anticipo financiero, se estuvo viendo la situación social particular de cada uno de los vecinos. Se ha finalizado la asignación de aquellas familias que sí podían reunirlo, se está terminado de analizar esta cuestión para ver qué curso podemos dar y qué viabilidad tienen las propuestas hechas por los vecinos.”

Además de la entrega de los boletos tuvo lugar la firma del contrato para el inicio de una obra de construcción de 30 viviendas en Rafaela, en el marco del acuerdo firmado entre el gobernador Lifschitz y el Ministro del Interior Frigerio. Crivelli rubricó el acuerdo con el representante de la empresa adjudicataria, Zanini SRL, y nos explicó que “en su momento se gestionó ante Nación el financiamiento para 64 viviendas, Nación aportaba el 66% de los recursos y la Provincia o el Municipio ese otro 34% restante. Dividimos en 2 etapas, uno en 30 lotes que teníamos del programa Mi Tierra, Mi Casa, vamos a atender principalmente los casos de discapacidad que han sido sorteadas y la demanda general. Después el municipio puso a disposición 34 lotes más, de su propiedad, para que nosotros podamos articular y co-financiar otras 34 viviendas.”

En cuando al presupuesto de estas obras y los plazos Lucas indicó que “el monto del contrato ronda los $ 23 millones. Los valores son a diciembre, bastante actuales, es un presupuesto dentro del marco oficial, estamos satisfechos con este contrato. En general para estos planes de viviendas nosotros disponemos de 12 meses, como máximo. Pensamos que en 10 meses quizás puedan estar resueltas las viviendas. También muchas veces articulamos entregas parciales, que puede darse en este caso ya que las viviendas no están en un solo bloque sino que están dispersas en el marco del loteo, probablemente tengamos novedades un tiempo antes.”



“HACER LO QUE LA

GENTE NECESITA”



El intendente Castellano hizo uso de la palabra en el emotivo acto y reconoció que "en un momento en el que parece que la división, las marchas y las contramarchas, la falta de diálogo y la disrupción es lo que nos rodea, aquí estamos los tres niveles del estado: nacional, provincial y local firmando un contrato para hacer lo que la gente necesita que hagamos, en este caso, viviendas".

Además el titular del ejecutivo local manifestó que "no es una señal menor, estamos vinculados para responder a un tema esencial: hay 4600 familias que reclaman soluciones habitacionales; no hay más tiempos para estar discutiendo cosas que no sirven; sí hay tiempo para buscar soluciones, y en este punto yo quiero destacar la insistencia, la gestión y la fuerza que le ha puesto la CGT a esta concreción".

Por su parte, Leonardo Panozzo, secretario de Trabajo, manifestó: "es una muy buena noticia en estos tiempos, con este clima social, que una organización de los trabajadores como la CGT pueda brindarle a sus afiliados la posibilidad de acceder a un terreno; y aquí también se verifica la presencia del Estado, garantizando derechos".

En tanto Roberto Oesquer, a su turno, agradeció al gobierno municipal y provincial por el desarrollo conjunto del plan Mi Tierra Mi Casa, en el que se inscribe el cupo de adjudicatarios de la CGT.

"Vemos con preocupación las dificultades que está trayendo la política económica del gobierno nacional a las empresas locales: abundan los pedidos preventivos de crisis, pedidos de programas de recuperación productiva, que prácticamente no se están dando; las empresas tienen serias dificultades, y debemos cuidar a la industria y a las fuentes de trabajo de la ciudad de Rafaela", señaló el dirigente.