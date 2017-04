Duras críticas a funcionarios de Agroindustria y Lechería Locales 05/04/2017 Redacción Daniel Oggero, productor y dirigente tambero, redactó una dura carta manifestando su disconformidad con funcionarios nacionales.

Ampliar FOTO ARCHIVO DANIEL OGGERO.

Tal como venimos exponiendo desde mucho tiempo a esta parte, la lechería argentina sigue navegando a la deriva. A la crisis que enfrentan los tamberos se le sumaron los inconvenientes, en algunos casos insalvables a esta altura, de la industria y no se avizoran herramientas o soluciones desde el sector público.

Esto motivó una carta pública, elocuente, que redactó Daniel Oggero, ex dirigente de Federación Agraria, actual director de APLA (Asociación de Productores de Lácteos de la Argentina) y quien fue al menos hasta hace poco uno de los autoconvocados del oeste del departamento Castellanos, que se dirigió duramente al Ministro de Agroindustria Ricardo Buryaile, al Secretario de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación, Ricardo Negri y al subsecretario de Lechería, Alejando Sammartino.

Aquí el mensaje de Oggero:

"Estimados Amigos, Sr Buryaile, Negri y Sammartino:

Les escribo a Uds. porque entiendo que son los responsables de una de las actividades que le compete a su ministerio como lo es la lechería.

Quería comentarles que en este sector todo sigue mal y empeorando a pasos agigantados, los tambos siguen desapareciendo y el silencio de su Ministerio preocupa.

Estaría bueno que salgan a hacer alguna declaración o al menos contarnos que es lo que están haciendo al respecto, porque nada de lo dicho de parte de ustedes desde el momento que se hicieron cargo de dicho ministerio está funcionando o conteniendo a los integrantes de esta actividad.

Una de las ultimas cosas que me enteré, es que crearon un Observatorio Lácteo y me gustaría saber cuál fue el resultado de lo observado, porque si observaron lo mismo que yo estoy viendo debo decirles que dejen de perder el tiempo y se pongan a trabajar en políticas adecuadas y viables para poder contener a los tambos que quedan, como por ejemplo ya quedó demostrado que la oferta y la demanda no van a acomodar el precio que necesita el productor para seguir en la actividad, esto es para Ud. Sr Sammartino, y para Ud. Sr Negri, recuerdo que en una reunión en el Ministerio yo mostré pesimismo al enterarme de su boca cuáles iban a ser sus políticas para el sector y les dije que los veía muy optimistas y Ud. me contestó con tonada cordobesa "...si no soy optimista a los 40 que me queda?", hoy viendo que lo dicho por mí en aquel momento de acuerdo a mi experiencia, lamentablemente demuestra una vez más que no me equivoqué.

Sr. Negri acepte su error, no existe en el mundo lechería sin regulación, salvo la que Ud. quiere predicar con su optimismo, y sabe, que con optimismo solamente no alcanza, hay que regular la producción en cadena, donde cada quien reciba lo que le corresponde y que no solamente la junten con pala los empresarios y comerciantes amigos del poder, y hablando de comerciantes, todavía no los pudieron, o no quisieron sentarlos, a una mesa de negociación.

Además le voy a contestar aquella irónica respuesta suya, supongo que hoy ya debe tener 41, y ¿Sabe que le queda a los 41?, Arme el bolso, pida disculpas y vuelva a su casa.

Y para Ud. Sr. Buryaile, sé que no es necesario saber un poco de todo para ser Ministro, por eso le digo que se asesore bien, porque ya es demasiado evidente el fracaso de las políticas empleadas para el sector, si no quiere quedarse sin vacas y sin tambos en un futuro no muy lejano y tener que importar leche en el país de las vacas, baje al territorio, reúna a los tamberos, mírelos a los ojos y pídale que lo ayuden a salir de esta crisis, claro que para esto debería tener poder político para hacerlo, le aseguro que si Ud. cuenta con ese poder, los tamberos le van a poner el hombro para llegar a buen puerto para bien del país.

Si a esto le sumamos los desastres climáticos que afectaron a las principales cuencas lecheras del país en los dos últimos años, esto se convierte en un combo perfecto para desaparecer definitivamente de la actividad tambera, claro las inclemencias climáticas no los exime de responsabilidad como gobierno, la falta de obras data de muchos años, ahora también es cierto la ayuda concreta hoy todavía brilla por su ausencia, el silencio del actual gobierno preocupa y mucho, las provincias afectadas, solas y sin la ayuda adecuada no van a salir de este desastre.

Si no quieren pasar a la historia como el gobierno que defenestró a la lechería nacional, por favor háganse cargo de la parte que les toca, los tamberos no estamos para poner palos en la rueda, simplemente queremos seguir siendo tamberos.

Quedo al aguardo de una respuesta coherente y me despido de Uds. con la cordialidad y sinceridad que me caracteriza.

Daniel Oggero, director de APLA".