UCES presentó resultados de la investigación

Ayer, en el Salón Auditorio de UCES Centro la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), Sede Rafaela, presentó a la comunidad rafaelina los resultados del estudio descriptivo sobre el acoso escolar en el ciclo básico de la Educación Secundaria de la ciudad de Rafaela.

Con la presencia del Director Provincial de Gestión y Coordinación de Proyectos de la Secretaría de Educación del Ministerio de Educación de la Provincia, Germán Falo; de la Delegada de la Región III del Ministerio de Educación, Carolina Pelegry; del Secretario de Educación de la Municipalidad de Rafaela, Jerónimo Rubino; del Secretario Académico de UCES Rafaela, Germán Bürcher; del Director de la Licenciatura en Psicología, Héctor Sierra; concejales, autoridades municipales, directivos y docentes de las escuelas medias de la ciudad; egresados y alumnos que participaron en la elaboración del estudio; la psicóloga Silvana Best, profesora titular de la cátedra de Psicología Educacional y Directora del proyecto de Investigación antes mencionado explicó que en el año 2013, a raíz de casos de violencia escolar sucedidos en escuelas de educación secundaria de la ciudad, desde el Concejo Municipal de Rafaela se expresó la necesidad de desarrollar acciones que permitan prevenir y abordar las situaciones de acoso entre pares en las instituciones educativas. Se encomendó esta tarea a la Secretaría de Educación del municipio, quien plantea su interés y necesidad de contar con una investigación descriptiva que permita relevar la presencia, incidencia y características del acoso escolar en el ciclo básico de la Educación Secundaria Obligatoria. La cátedra de Psicología Educacional de la Lic. en Psicología de UCES Rafaela venía desarrollando un proyecto de investigación sobre este tema, por lo que asume junto al Instituto para la Capacitación y Desarrollo Local la puesta en marcha de un relevamiento cuantitativo del fenómeno en las aulas del ciclo básico de las escuelas de educación secundaria de gestión pública de nuestra ciudad. Hoy, tras casi tres años de intensa labor, compartiremos los resultados finales de dicha investigación.

“Esta investigación fue posible gracias a la vinculación y colaboración de diferentes instituciones. También dentro del equipo nos acompañaron dos investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid, María Cristina Del Barrio e Ignacio Montero, que guiaron nuestros pasos, porque trabajamos con un modelo de investigación y los cuestionarios que fueron diseñados por estos autores”, señaló Best.

En tanto, la profesional aseguró que “nuestro principal objetivo fue poder establecer la prevalencia y las características que posee el fenómeno del acoso escolar en el ciclo básico de la educación secundaria de gestión pública de nuestra ciudad. Como dice María Cristina Del Barrio, los estudios de incidencia son el primer paso que se da cuando se pretende controlar este fenómeno. Así que compartir datos rigurosos y empíricos acerca de lo que sucede en torno a esta problemática en las aulas de las escuelas de la ciudad es el primer y fundamental paso para comenzar a delinear acciones, ya no fundadas en meras percepciones subjetivas que cada uno pueda tener, sino en datos concretos”.

Por su parte, el Secretario Académico de UCES Rafaela, Germán Bürcher explicó que “este trabajo de investigación viene a cumplir un área importante que es la de generar conocimiento. Estamos devolviendo los resultados de una investigación que se hizo en instituciones de la ciudad. En este camino de la investigación transitamos y qué bueno es hacerse preguntas, porque una buena pregunta, sin lugar a dudas, puede llegar a ser una buena investigación y a nosotros desde la Universidad nos gusta hacer esa tarea”.

Asimismo, Bürcher destacó el rol de la universidad en la sociedad. “Con esta investigación desde UCES demostramos el compromiso que tenemos hacia la región y hacia la sociedad. Nos interesa investigar temas que sean problemáticas de la sociedad, hemos transitado investigaciones que tienen que ver con el tránsito en la ciudad, con el transporte público de pasajeros, con la inseguridad, ahora trabajamos en un proyecto que tiene que ver con la nutrición infantil. Es decir, estamos involucrados con temáticas que preocupan y ocupan a la sociedad”.

En este marco, el Secretario de Educación de la Municipalidad de Rafaela, Jerónimo Rubino, y el Director Provincial de Gestión y Coordinación de Proyectos de la Secretaría de Educación del Ministerio de Educación de la Provincia, Germán Falo, felicitaron al equipo de UCES Rafaela por el trabajo realizado y aseguraron que es el primer paso para comenzar a transitar un camino donde hay muchas acciones para desarrollar, pero ahora teniendo datos precisos y rigurosos sobre una problemática que preocupa y ocupa a la sociedad en su conjunto.