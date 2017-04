Gasoducto: Esperanza se siente discriminada Locales 05/04/2017 Redacción Leer mas ...

El Ministerio de Energía de la Nación fue el escenario donde la semana pasada se realizó una reunión con funcionarios de las localidades que se ven involucradas en el gasoducto de Rafaela. Llamativamente, los representantes de Esperanza se encontraron con la novedad de que su ciudad no será incluida en la conexión de la primera etapa de la obra, a pesar de ser una de las impulsoras de la misma.

La intendenta Ana Meiners se refirió a la situación por Aire de Santa Fe y criticó la decisión del Gobierno Nacional.

“Es realmente inconcebible que se nos discrimine de esta forma, siendo que Esperanza fue una de las impulsoras del emprendimiento. Como en tantos otros temas, la mirada del gobierno de Macri es por lo menos ambivalente: se proclama hasta el hartazgo que se trabajaría para que cada argentino pueda desarrollarse allí donde eligió vivir, en cada uno de sus pueblos, pero los hechos muestran claramente que no es así”, argumentó.

“Nos queda un sabor muy amargo. Desde nuestro lugar hicimos todo lo que nos correspondía, y más por eso no se entiende esta decisión que es discriminatoria con localidades que necesitan imperiosamente la provisión de gas en red”, agregó.

Meiners dijo que “la ciudad de Esperanza está en pleno desarrollo y nos niegan la posibilidad de tener gas industrial. El gasoducto va a pasar a un kilómetro y medio del Parque Industrial y no vamos a tener bajada. Es insólito. Nos queda todavía la ilusión de volver a abrir el proyecto del gasoducto troncal y engancharnos de él a la altura de Esperanza”, manifestó y agregó: “Esto no es del último año. Desde 2008 estamos detrás de esto, desde entonces la ciudad viene discriminada de las decisiones que refieren a los gasoductos. Hasta el final de mi gestión voy a luchar por esto”.

“Vale destacar el acompañamiento de la Provincia, en la persona de Verónica Geese quien como nosotros se mostró contrariada por la decisión y trató de defender nuestra posición” indicó la mandataria. (Fuente: Aire de Santa Fe)