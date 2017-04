Comienza hoy otras 48 horas de paro docente Locales 05/04/2017 Redacción Es en el marco del plan de lucha en rechazo a la propuesta salarial del Gobierno. El Ministro de Gobierno Pablo Farías anticipó que podrían dar una nueva propuesta la semana próxima, pero con el techo del 25% y modificando los porcentajes a entregar. SADOP insiste en que no se llega a la cifra que dice el Gobierno y Balagué se queja por la forma de votación

En la jornada de hoy comienza una nueva medida de fuerza de 48 horas por parte de los docentes, en una paritaria que se va extendiendo y que se recalentó en el último tiempo. Lo cierto es que habrá una nueva convocatoria a paritarias, aún sin fecha confirmada (podría ser el viernes o la semana que viene, dado que hay otro paro de 48 horas declarado y en suspenso).

La duda que queda es cuál será el porcentaje de adhesión en el Departamento Castellanos. A diferencia de otras oportunidades, en donde el rechazo a la oferta salarial había sido contundente, en la última votación, se notó una paridad y, de hecho, la aceptación había sido la propuesta más votada. Sin embargo, en el conjunto de las dos que proponían el rechazo, había quedado levemente por debajo (48% a 52%). Más aún, cuando el Gobierno de la Provincia anticipó que se descontará el día de hoy (el jueves no, porque el paro de transporte complicaría mucho a la asistencia a los lugares de trabajo). Esto hizo pensar a más de un docente sobre la decisión a adoptar. Sobre todo, porque los directores debían informar quienes adherían a la medida de fuerza. Ayer, la mayoría de los directivos locales de escuelas secundarias habrían decidido no hacerlo.

AMSAFE denunció que personal del Comando Radioeléctrico fue a escuelas en la zona de Rosario, algo que fue posteriormente desmentido por la Ministra de Educación, Claudia Balagué y por el Ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro. Afirmaron que se trató de personal de la Policía Comunitaria, en el marco de un programa denominado "senderos seguros".

Por otra parte, el Ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, no descartó ayer realizar una "reingeniería de los recursos disponibles", pero sobre la base del techo de 25 por ciento de aumento que ya se les ofreció a los docentes, para destrabar el conflicto que esta semana sumará otros dos días de huelga: mañana y pasado. La idea sería distribuir distinto los porcentajes de cobro, de modo que la suba se sienta más rápido en los bolsillos.

"Nos preocupa que se extienda indefinidamente el conflicto y la mimetización de lo nacional con lo local", subrayó Farías y llamó al sector docente a "encontrar una salida que no implique mayores costos de un límite presupuestario que, sólo en incrementos, supera los 12 mil millones de pesos".

Los maestros ya rechazaron la oferta de incremento salarial del 25 por ciento (4 por ciento retroactivo a febrero, 13 por ciento en marzo y 8 por ciento en julio, sumado a la cláusula gatillo que ajusta el sueldo a la inflación si supera el 25 por ciento ofrecido).



QUEJA POR LA VOTACION

La ministra de Educación, Claudia Balagué, reveló que en varias escuelas de muchos Departamentos de la provincia de Santa Fe no se les permitió a los docentes la posibilidad de votar a favor de la propuesta oficial en materia salarial.

"Hemos visto que en algunas escuelas no existió la posibilidad de aceptar la propuesta salarial del gobierno y eso nos preocupa", fue la acusación de la funcionaria.



SADOP INSISTE: NO ES EL 25%

El Gobierno afirma que la propuesta es del 25% y los gremios lo rechazan, diciendo que es un 23%. Desde el Sindicato de Docentes Privados (SADOP) realizaron un video, que se volvió viral en las redes sociales, en el cual explican las diferencias que las partes exponen. Como en una clase, con pizarrón y calculadora en mano, que los números a los docentes le dan un 22,52 % de incremento salarial. Tras la explicación, en el final del video se preguntan "¿Entonces, quien distorsiona? Se puede ver el video en esta dirección https://youtu.be/AZlwyb6SEzk