Dujovne: no se modifica la meta de déficit anual

PESE AL EXITO DEL BLANQUEO

BUENOS AIRES, 5 (NA). - El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aclaró ayer que a pesar de los ingresos extra del blanqueo de capitales "no se modificará" la meta de déficit anual del 4,2% sobre el Producto bruto y señaló que se debe generar "confianza" para que los activos declarados retornen como inversiones al país.

El ministro dijo que "para generar confianza estamos bajando la inflación, tenemos un Banco Central vigilante en esa lucha fundamental y converger a una solvencia fiscal de mediano y largo plazo con cuentas sanas".

"Estos son los condimentos vitales para tener una economía ordenada y para que seamos una opción para los que tienen fondos en el exterior", añadió el ministro tras anunciar las cifras del blanqueo.

Dujovne resaltó que "también tenemos una economía que empieza a crecer, empiezan a haber sectores muy atractivos y Argentina tiene hoy enormes posibilidades para inversión real y financiera".

"La ley de mercado de capitales clarifica aspectos impositivos que va a potenciar el mercado financiero y será un aspecto clave para que estos fondos que están en el exterior retornen al país y apalanquen el crecimiento".

Al referirse a la expansión del crédito dijo que "hoy hay fondos que pueden dar préstamos en la Argentina que antes no podían hacerlo porque no estaban declarados".

"Se genera, además, un incentivo muy importante par adquirir activos argentinos, porque se va a generar una baja del riesgo país, con un menor costo de financiamiento para empresas y una mayor incorporación de activos en carteras que generarán créditos", señaló.

Al referirse a la meta de déficit fiscal anual dijo que "no se modificará", a pesar del ingreso de fondos adicionales por el blanqueo.

"La meta sigue siendo del 4,2% si bien estos fondos no habían ingresado cuando hicimos la estimación nosotros ya teníamos una estimación y estamos en línea para cumplir con la meta anual" añadió el funcionario.



SEGUNDO MAS

IMPORTANTE

La Argentina se posicionó en el segundo puesto del ranking mundial en blanqueo de capitales, al alcanzar los USD 116.800 millones hasta el 31 de marzo último.

Con los datos publicados por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne y el titular de la AFIP, Alberto Abad, la Argentina, en valores absolutos, se ubicó detrás de Indonesia, cuyo resultado llegó a USD 330.000 millones.

Los funcionarios indicaron que el régimen de sinceramiento fiscal alcanzó los USD 116.800 millones y le permitió a la AFIP recaudar $148.600 millones por el impuesto especial pagado para ingresar al sinceramiento fiscal.