Martes Verdes Región 05/04/2017 Redacción LEHMANN

LEHMANN (Por Malena Wellig). - Un grupo de personas se ha autoconvocado y conformaron lo que se denominó Martes verdes.

¿Por qué martes verdes? Porque su principal preocupación es cuidar el medio ambiente comenzando por no deforestar indiscriminadamente porque están convencidos que los árboles y sus servicios ambientales son estratégicos para defender el derecho de la población a vivir en un ambiente sano. Las áreas urbanas arborizadas mejoran la temperatura del aire mediante el control de la radiación solar. Es por ello que junto al Presidente Comunal se ha enviado una nota al Vivero Provincial solicitando asesoramiento en especies nativas, costos y la provisión de las mismas para comenzar la reforestación correspondiente, pues en el futuro serán refugio y alimento para la fauna, barreras para los vientos, pulmones para el pueblo y barreras para las fumigaciones.

Con respecto a las fumigaciones se interiorizaron acerca del uso de agroquímicos, tratando de formar conciencia, en los productores, de la utilización de agrotóxicos no tan agresivos para que no afecte a la población, recordando la Ordenanza Comunal Nº 0859/2011 donde se establecen los límites del área de aplicación de acuerdo a las fumigaciones que realizarán. Se invitó a Pablo Williner-presidente de Amigos de la Vida- para que realice una charla-debate en torno a la problemática del uso de agroquímicos y sus efectos en las comunidades.

Otra preocupación es el agua potable, distribuida por una red acotada por la Cooperativa de Provisión de Agua Potable de Sunchales. El agua es esencial para la supervivencia de los seres vivos, por eso es un elemento muy valioso que debemos conservar. Se exigirá a la Cooperativa los análisis trimestrales de control de calidad del agua que provee.

Pilas en desuso: ya comenzarán con esta campaña llevando bidones plásticos a diversos negocios, escuelas, comuna con un logo que dirá: “Deposite aquí sus pilas usadas. Gracias. Martes verdes”, solicitando a cada repartición comuniquen a sus clientes o alumnos la importancia de no tirar en cualquier lado las pilas, porque no se degradan y afectarán -en el futuro- a las comunidades. Una vez llenados los bidones con las pilas, se recogerán, colocarán en tachos que serán llevados a Rafaela para su posterior tratamiento.

Necesitan la colaboración de cada uno de los habitantes de la localidad para tener un pueblo limpio, ordenado donde realmente sea agradable vivir.