"Cantemos con el Coro", una convocatoria abierta

El Coro Polifónico Provincial de Santa Fe, dependiente del Ministerio de Innovación y Cultura, convoca a todos los coros de la provincia a participar del concierto “Cantemos con el Coro”, a realizarse el 14 de octubre de 2017, a las 21 hs., en La Redonda, Arte y Vida Cotidiana, en la ciudad capital, con entrada libre y gratuita.

La propuesta consiste en la ejecución de fragmentos del “Requiem” en Re menor, K. 626 del compositor Wolfgang Amadeus Mozart, con la participación de todos los coros que deseen sumarse, junto a la Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe y el Coro Polifónico Provincial de Santa Fe, bajo la dirección del Maestro Sergio Siminovich, director artístico de la formación coral provincial.



MODALIDAD DEL PROYECTO

Cada agrupación inscripta podrá participar cantando los coros propuestos y deberá asistir al ensayo general con las partes aprendidas. En caso de no poder preparar la totalidad de los coros propuestos podrán participar cantando lo consignado en la lista 1.

Por cuestiones de organización de ensayos y concierto, la oficina del Coro Polifónico se contactará a fines de septiembre con cada director inscripto para la confirmación de las piezas preparadas.

Los ensayos serán en el lugar del concierto el día del evento, de 11 a 14 horas con los coros solos y de 17 a 20 horas en conjunto con la orquesta.

Con el objetivo de que cada director pueda evaluar la posibilidad de participación de su grupo, se pondrán a disposición las partituras y las grabaciones de las partes que podrán descargarse del portal del Gobierno de Santa Fe: www.santafe.gov.ar (ruta: Cultura / Elencos Estables / Coro Polifónico Provincial de Santa Fe). Se solicita a los directores el uso de este material para evitar inconvenientes en los ensayos generales.



INTERCAMBIO

Y EXPERIENCIA

El objetivo de esta convocatoria es brindar al coreuta amateur la experiencia de compartir ensayo y concierto con cantantes e instrumentistas profesionales bajo la batuta de un director especialista en la interpretación de obras sinfónico-corales.

La realización de este evento cobra valor no solo por la rica experiencia que implica la reunión y el intercambio entre coreutas de toda la provincia, sino también porque resulta una oportunidad única para la interpretación de piezas del repertorio sinfónico-coral de gran jerarquía.

En 2016 comenzó la experiencia ejecutando el “Mesías”, de Georg Friedrich Händel, con excelentes resultados y gran participación de coros del interior de la provincia.

Asimismo, el público santafesino tendrá la oportunidad de presenciar y disfrutar de esta pieza de gran relevancia dentro del repertorio universal y del resultado del trabajo conjunto entre los coros de la provincia y los organismos musicales del Ministerio de Innovación y Cultura.



INSCRIPCION

Está abierta desde el pasado lunes y se extenderá hasta el viernes 31 de julio de 2017. Deberá realizarse enviando la ficha de inscripción con los datos requeridos y el listado de los coreutas con DNI al e-mail elpolifonico@gmail.com. La confirmación de la participación será comunicada a los coros entre el lunes 4 de septiembre al viernes 15 de septiembre.

Asimismo, se solicita a los directores que, en caso no poder concretar finalmente su participación en el concierto, lo comuniquen antes de 16 de septiembre, por cuestiones de organización.