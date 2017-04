Argenta ofrece préstamos nuevos de hasta $ 60.000 Suplemento Jubilados 05/04/2017 Redacción Leer mas ...

En el marco de un encuentro en el Centro Recreativo para la Tercera Edad Puerto Libre de la localidad bonaerense de Martínez, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, anunció que a partir de ahora los jubilados y pensionados podrán adquirir un préstamo Argenta de entre $ 5.000 a $ 60.000, a devolver en 12, 24, 48 o 60 cuotas.

El jefe de Estado estuvo acompañado por la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal; el director ejecutivo de la ANSeS, Emilio Basavilbaso, y el intendente de San Isidro, Gustavo Posse.

El préstamo se deposita directamente en la Cuenta Sueldo de la Seguridad Social del titular, quien puede extraer hasta el 100% del efectivo (sin límite en la cantidad de extracciones) o realizar compras con la tarjeta de débito en cualquier comercio.

Además, la relación cuota/ingreso no puede superar el 30% de los ingresos netos mensuales, e independiente de la cuota elegida la Tasa Nominal Anual será del 24%.



MACRI Y

BASAVILBASO

“Estamos muy contentos con Argenta, la cual a partir de ahora dará créditos a tasas más baratas, extiende sus plazos a 60 cuotas y sus montos hasta 60 mil pesos”, declaró Macri, quien también afirmó que “gracias al convenio de la ANSeS con el Ministerio de Turismo y Aerolíneas Argentinas, más de 28 mil jubilados ya viajaron a algún lugar del país”.

Al respecto, el director ejecutivo de la ANSeS, Emilio Basavilbaso, destacó: “Como los cambios que realizamos en Argenta en noviembre pasado fueron muy positivos y generaron una gran demanda de los jubilados de todo el país, tomamos la decisión de extender el monto de los préstamos y la cantidad de las cuotas para su devolución”.



TURNO PREVIO

Para gestionar el préstamo, el titular de derecho debe solicitar un turno previo a través del sitio web www.argenta.anses.gob.ar, opción Quiero mi préstamo, o bien, desde la línea gratuita 130. El día del turno los jubilados o apoderados deberán:

* Presentarse con Documento de Identidad en la oficina de la ANSeS asignada;

* Elegir el monto del préstamo y la cantidad de cuotas, siempre que tenga cupo disponible y que la relación cuota/ingreso no supere el 30% de los ingresos netos mensuales;

* Firmar la solicitud del préstamo.



IMPORTANTE

El dinero será acreditado en la Cuenta Sueldo de la Seguridad Social, es decir, en la cuenta donde cobra habitualmente el haber previsional, en un plazo no mayor a los 4 días hábiles desde la aprobación del préstamo.