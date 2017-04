Hoy no se saca la basura y bancarios adhieren al paro Locales 05/04/2017 Redacción LOS EMPLEADOS JUDICIALES NO TRABAJAN MAÑANA

Debido al Paro Nacional convocado por la CGT para el jueves 6 de abril de 2017, que cuenta con adhesión unánime del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales y se realizará sin asistencia a los lugares de trabajo, se comunica cómo será la jornada en las distintas dependencias y servicios municipales:

Hoy miércoles 5, no habrá recolección de residuos. Por tal motivo se solicita a los vecinos no sacar las bolsas ese día. El jueves 6 por la noche se retomará el servicio, con la recolección de los residuos recuperables.

Se recuerda a la ciudadanía la importancia de que se respete el cronograma y, el día que no haya recolección, no sacar los residuos, ya que las bolsas con basura permanecen frente a los domicilios lo que genera olores, moscas y el riesgo de que animales rompan las bolsas de los canastos.

El Relleno Sanitario y la Estación de Residuos Clasificados permanecerán cerrados el jueves 6 de abril.

El Servicio de minibuses no funcionará el día 6 del corriente, tampoco la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC).

Protección Vial y Comunitaria y Guardia Urbana Rafaelina trabajarán con guardias mínimas durante todo el día del jueves.

Las puertas del Municipio permanecerán cerradas. No habrá atención al público en Moreno 8, como tampoco en las dependencias externas. Además no se dictarán clases en los organismos dependientes de la Municipalidad de Rafaela.



BANCARIA ADHIERE

Ayer por la noche se llevó a cabo una asamblea de La Bancaria, en donde se decidió adherir al comunicado emitido a nivel nacional. Esto implica que no haya atención al público.

Entre los motivos del paro, La Bancaria entiende que "en poco más de un año la política económica de este gobierno ha impuesto la caída de la actividad económica y la recesión en el mercado interno con una brutal devaluación, altas tasas de interés, alza sin control de los precios, tarifazos, apertura irrestricta de las importaciones, decenas de miles de despedidos, cierres de empresas, caída del poder adquisitivo de los salarios en general y crecimiento de la pobreza".

"Las consecuencias ya están repercutiendo sobre la actividad financiera que maximiza ganancias prestándole al estado. Menos argentinos empleados, menos empresas, menos consumo significan menos clientes, más riesgo, más morosos", dicen y agregan que "exime de impuestos a los sectores más poderosos de la economía, desfinanciando al estado, mientras premia con el blanqueo a los grandes evasores de impuestos e incumple su compromiso de derogar el impuesto al salario".

También manifiestan que "incumple la legislación vigente negando paritarias libres, persiguiendo a las organizaciones, trabajadores y dirigentes sindicales".



JUDICIALES TAMBIEN

El Sindicato de Trabajadores Judiciales de la provincia de Santa Fe, anunció que se adhiere al Paro Nacional convocado por la CGT para mañana jueves, sin asistencia a los lugares de trabajo.

Entre los motivos, manifiestan que "estas políticas neoliberales atacan todo lo que tiene que ver con la concesión de derechos y reproducen lo ocurrido en los años noventa, y por tanto también seremos a la larga o a la corta una variable de ajuste en beneficio de los grandes grupos económicos (...). Por ello los trabajadores judiciales somos solidarios con todo el movimiento obrero, en particular ahora con los gremios de la producción y adherimos al paro convocado por la CGT para el 6 de abril sin asistencia a los lugares de trabajo".