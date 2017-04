Litoral Gas afirma que la suba será del 24% Locales 05/04/2017 Redacción El incremento regirá a partir del 1º de abril. Quienes pagaban 390 pesos mensuales pasarán a abonar 480. Se premiará el ahorro. Por otra parte, ampliarán el área de cobertura a Recreo y San Justo

El gerente de Relaciones Institucionales de Litoral Gas, José María Gonzalez, dio detalles sobre el incremento anunciando días atrás en la tarifa del servicio.

Para comenzar, recordó que se aplicará desde el 1º de abril pasado y que es el resultado de la revisión tarifaria de 2016. Asimismo, confirmó lo que dijera el ministro de Energía Juan José Aranguren: que la suba será de 24% promedio para los clientes residenciales.

Esa cifra, explicó González, incluye el nuevo precio de gas en boca de pozo que ya se había anunciado previamente, y aumentos en las tarifas de transporte y distribución. Asimismo, contempla las inversiones asociadas, por 2.300 millones de pesos, a cargo de Litoral Gas, por los próximos 5 años, de acuerdo a lo manifestado a LT10.



PRECISIONES Y EJEMPLO

Según comentó Gonzalez, el 75% de los clientes de Litoral Gas consume entre 0 y 1.250 centímetros cúbicos al año. Si se toma un promedio de 1.000 centrímetros cúbicos quienes pagaban una factura mensual de 390 pesos van a pasar a abonar 480 pesos.

En tanto, con ese mismo consumo pero beneficiarios de la tarifa social (son 170 mil en el área de Litoral Gas), pagarán 175 pesos.

Cabe resaltar además que quienes tengan el mencionado consumo y un ahorro de más del 15% con respecto a igual período de 2015, no tendrán suba alguna en el servicio.



INVERSIONES

Desde Litoral Gas precisaron que el incremento del 24% del servicio viene acompañado de “inversiones asociadas por 2.300 millones de pesos, a cargo de la empresa, por los próximos 5 años”.

Al respecto, González, especificó que hay un plan para invertir en las redes de distribución de las localidades que están cerca del gasoducto del Noreste Argentino, concretamente entre Recreo y San Justo.

No obstante, aclaró que no son las únicas, ya que el programa “abarca tres cuestiones: inversiones en operación, mantenimiento en aquellos sistemas con un grado de saturación que impide que se puedan conectar nuevos clientes, y nuevas localidades. O sea, desarrollo de gasoductos o redes de distribución que puedan llegar y abastecer a localidades que hasta el momento no tienen el servicio”. (Fuente: lt10.com.ar)