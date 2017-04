Moro sorprendido por los bolsos de López

El juez federal brasileño Sergio Moro, que investiga el mayor caso de corrupción de su país, conocido como Lava Jato, afirmó ayer que "la corrupción sistémica ahuyenta a los inversores" y no dejó de expresar su "sorpresa" por el caso del exsecretario de Obra Pública José López, que fue detenido cuando intentaba ocultar bolsos con dólares en un convento de General Rodríguez.

En una conferencia que brindó en la Universidad Católica Argentina, junto al ministro de Justicia, Germán Garavano, y la jefa de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, Moro precisó que la corrupción "afecta la productividad de la economía, genera costos adicionales" y "ahuyenta a los inversores". Al ser consultado sobre cómo evaluaba el combate a la corrupción en la Argentina, respondió que le resultaba "muy difícil" hacer un balance porque no conocía en profundidad las diferentes causas al respecto, aunque sí se refirió al caso López.

"Lo que me llamó la atención es un caso reciente que es gracioso. Ese individuo que tiraba dinero al convento", dijo en en referencia al exfuncionario kirchnerista y agregó que ese caso lo "frustró" porque en Brasil se pensaba que "los crímenes no se perpetran en conventos". "No podemos llamar a monjas y a los ángeles, me frustró", dijo.

Sobre el caso Lava Jato, el letrado afirmó que se "están dando pasos serios e importante contra la corrupción sistémica" y aseguró que eso fue posible, además de la intervención de la Justicia y la Policía Federal, por el rol de "millones de brasileños que salieron con banderas a las calles contra la corrupción y apoyando las investigaciones". Moro fue además enfático al momento de señalar que ese accionar delictivo desde las altas esferas "afecta la productividad de la economía, genera costos adicionales y ahuyenta a los inversores".

En ese contexto, indicó que la decisión política de "enfrentar la corrupción sistémica va a traer ganancias económicas y beneficios a la calidad de la democracia". Y, acto seguido, señaló que tanto en Brasil como en la región latinoamericana "hay mucho aún por hacer para mantener el fortalecimiento de las instituciones y la Argentina no es una excepción".

Al brindar detalles del emblemático caso Lava Jato, Moro aseguró que "había coimas de uno al tres por ciento de cada contrato" de las empresas constructores a la petrolera estatal Petrobras, por lo que las sumas trepaban a "millones de dólares porque los contratos eran muy grandes". "En esas tasas de corrupción había una división: una parte quedaba para los directivos de Petrobras y otra iba a políticos y partidos políticos que sostenían la permanencia de esos directores en sus cargos", apuntó.

Respecto a la causa penal de la causa que está a su cargo, dijo que "de las 150 acusaciones penales individuales aproximadamente 28 ya han sido juzgados y tienen sentencia firme": precisó que en Brasil "hay cinco legisladores federales condenados por corrupción y lavado de dinero". Moro, expuso durante la conferencia, que se realizó bajo la denominación "La lucha contra la corrupción y Estado de Derecho" y que fue moderada por Alonso y a la que también asistieron el vicerrector de la UCA, Gabriel Liborio, y el decano de la facultad, Daniel Herrera. Durante la presentación del prestigioso jurista, Garavano advirtió que el sistema judicial argentino "tiene una estructura obsoleta" y lamentó que "de cien hechos delictivos menos de uno es esclarecido y una persona es encontrada culpable y se le aplica sanción". "Menos de 1 por ciento, es una cifra dura", apuntó. Además, culpó a "un establishment de no querer cambios" en el Poder Judicial y precisó que la Argentina "necesita que el sistema de justicia envíe señales claras a la comunidad" porque "hay que tratar de cambiar y no se va a hacer de un día al otro". (NA).