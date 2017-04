Termas ya vive el clima de Moto GP Deportes 05/04/2017 Redacción Se instala la logística de la categoría y empiezan a llegar los pilotos para la gran cita del fin de semana en Santiago del Estero

Ver galería 1 / 2 - FOTO PRENSA ARGENTINA MOTO GP ARMANDO LAS ESTRUCTURAS./ En el sector de boxes y paddock hay gran actividad. CIRCUITO./ Está listo para recibir el gran espectáculo.

La ciudad de Termas de Río Hondo ya comenzó a respirar ambiente de MotoGP. A diferencia de algunas localidades de la provincia de Tucumán o de la propia Santiago del Estero, donde se registraron fuertes lluvias, la ciudad spa solo recibió ligeras lloviznas en los últimos días, que en nada afectaron el normal arribo del equipamiento de la categoría, ni los trabajos de armado del escenario del autódromo.

Los enormes contenedores procedentes de Qatar que llegaron el jueves y el sábado fueron desplegados en los sectores de boxes y paddock y actualmente se trabaja en los últimos detalles de preparación de la pista, colocación de la cartelería y el tendido de múltiples cableados para los sistemas de electricidad, televisión, fibra óptica y otras instalaciones temporales a lo largo de todo el trazado.

Algunos pilotos ya hicieron su arribo a la ciudad, mientras que se espera que todos los protagonistas estén ya alojados este miércoles en la turística ciudad santiagueña. Por otra parte, se espera que el Gran Premio Motul de la República Argentina se dispute a tribunas colmadas, ya que la organización informó que las entradas premium se encuentran agotadas, y solo quedan algunas ubicaciones en las denominadas Gradas Oro y Campo.

Recordamos que más de 136.000 personas presenciaron el Gran Premio en 2016 durante los tres días, con una asistencia superior a las 51.000 personas el domingo de la carrera, según datos de Dorna, la empresa española que tiene los derechos de la categoría reina.



PILOTOS ANTE LA PRENSA

La primera actividad de interés en el escenario del evento será la conferencia de prensa pre-evento prevista para este jueves a las 12:00 en el Centro de Prensa. Estarán presentes los siguientes pilotos: Maverick Viñales ( ESP-Yamaha) ganador del Gran Premio de Qatar, Andrea Dovizioso (ITA-Ducati), Valentino Rossi (ITA-Yamaha), Marc Márquez (ESP-Honda), Aleix Espargaró (ESP-Aprilia) y Scott Redding (GB-Ducati).

Ese jueves entre las 12:45 y las 14:00 se efectuará la prueba técnica de la pista y entre las 14:00 y las 16:00 los pilotos podrán recorrer el circuito a pie o en bicicleta para familiarizarse con las condiciones del asfalto. A las 15:00 se efectuará la inspección de seguridad de rigor.



EL PROGRAMA

La actividad deportiva se desarrollará el fin de semana en base a los siguientes horarios: Viernes 7 de abril: 08:30 Apertura de ingresos al público, 09:00-09:40 Moto3 FP1; 09:55-10:40 MotoGP FP1; 10:55-11:40 Moto2 FP1; 13:10-13:50 Moto3 FP2; 14:05-14:50 MotoGP FP2; 15:05-15:50 Moto2 FP2.

Sábado 8: 08:30 Apertura de ingresos al público; 09:00-09:40 Moto3 FP3; 09:55-10:40 MotoGP FP3; 10:55-11:40 Moto2 FP3; 12:35-13:15 Moto3 Clasificación; 13:30-14:00 MotoGP FP4; 14:10-14:25 MotoGP Clasificación1; 14:35-14:50 MotoGP Clasificación 2; 15:05-15:50 Moto2 Clasificación.

Domingo 9: 08:00 Apertura de ingresos al público; 09:40-10:00 Moto3 Warm up; 10:10-10:30 Moto2 Warm up; 10:40-11:00 MotoGP Warm up; 13:00 Moto3 Carrera a 21 vueltas; 14:20 Moto2 Carrera a 23 vueltas; 16:00 MotoGP Carrera a 25 vueltas.