En la ciudad vacunan contra la gripe Información General 05/04/2017 Redacción Brenda Vimo recorrió el Corralón Municipal y el Relleno Sanitario aplicando la dosis trivalente y la vacuna contra la hepatitis. En los centros de salud y en el hospital están disponibles.

La subsecretaria de Salud de la Municipalidad de Rafaela, Brenda Vimo junto al equipo del Omnibus Sanitario comenzaron a vacunar contra la gripe al personal municipal afectado a tareas de mayor riesgo. La funcionaria recorrió el Corralón Municipal y el Relleno Sanitario aplicando la dosis trivalente (con protección para 3 variedades de virus de gripe H1N1; H3N2 y B) y la vacuna contra la hepatitis.

Vimo destacó que "con la llegada de los primeros fríos comienzan las enfermedades respiratorias que pueden ser leves como los resfríos, o más graves como las neumonías que, a veces, requieren internación".

"Todo este tipo de enfermedades comienzan con tos y fiebre, por eso es importante consultar a tiempo a un médico para poder evitar complicaciones, sobre todo cuando afectan a los niños y adultos mayores", agregó.

Además enfatizó que "prevenir las enfermedades respiratorias y evitar los posibles contagios y complicaciones es responsabilidad y compromiso de todos".

La Subsecretaria recordó que agentes de salud vacunan en los once centros de salud de la ciudad y también en el vacunatorio del Hospital Jaime Ferré.

Los que deben vacunarse son aquellos vinculados a la salud; embarazadas y puérperas: embarazadas en cualquier trimestre de la gestación y puérperas hasta el egreso de la maternidad (máximo 10 días), que no hubieran recibido la vacuna durante el embarazo; niños de 6 a 24 meses de edad; personas entre los 2 años y hasta los 64 años con una o más de las siguientes: enfermedades respiratorias crónicas, enfermedades cardíacas, cardiopatías congénitas, trastornos en las defensas por enfermedad o medicación, desnutrición grave, diabéticos, con insuficiencia renal crónica en diálisis, retraso madurativo grave, síndromes genéticos, enfermedades neuromusculares con compromiso respiratorio y malformaciones congénitas graves; convivientes de enfermos oncohematológico y convivientes de prematuros menores de 1.500; y mayores de 65 años.

Se recomienda a la población lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, cubrirse la nariz y la boca al toser o estornudar, evitar asistir a lugares cerrados donde concurra mucha gente y ventilar los ambientes y mantenerlos libres de humo de tabaco.

En caso de presentar síntomas tales como fiebre acompañado de tos, dolor de garganta o muscular, el afectado debe quedarse en la casa y no asistir a lugares públicos -excepto para recibir atención médica- hasta, por lo menos, 24 horas después de que hayan desaparecido esos síntomas.

En bebés y niños la prevención de la mayoría de las enfermedades empieza con la lactancia materna que transmite las defensas para que estén en mejores condiciones para enfrentarlas.

Cabe destacar que los primeros meses de vida son los de mayor vulnerabilidad a las infecciones. Si el bebé está enfermo, además de consultar inmediatamente al médico, la mamá no debe dejar de amamantarlo, sino hacerlo frecuentemente, ya que la leche materna es el mejor alimento que puede recibir para crecer sano.

De igual modo, el humo del cigarrillo disminuye el funcionamiento de las defensas del aparato respiratorio en los niños más pequeños, por eso no se debe fumar en espacios cerrado.

El cuidado del aire interior de las viviendas también requiere evitar el humo de leña, ventilar las habitaciones donde hay brasas o una llama porque producen un gas venenoso (el monóxido de carbono), cuidar la casa del moho y la humedad para prevenir el desarrollo de bacterias y evitar la aplicación de insecticidas en aerosol.

Asimismo, es importante controlar cómo respira, duerme y come el niño y prestar atención a los signos de alarma es la mejor manera de detectar y tratar a tiempo las infecciones respiratorias, impidiendo que se agraven.

Si un niño presenta fiebre alta, respiración con pausas y agitación, esta pálido, decaído, adormecido, muy nervioso o irritable y no tiene hambre o vomita, es necesario llevarlo sin demora al centro de salud más cercano a su domicilio.

También es importante que los establecimientos educativos contribuyan a la prevención de las enfermedades respiratorias a través de actividades destinadas a promover los hábitos que disminuyen su transmisión, además utilizar alcohol en gel en el caso de que no haya agua y jabón disponibles.



Direcciones de Centros de Salud

Hospital Jaime Ferre - Lisandro de la Torre 737

Centro de Salud N° 1 Centro de Integración Comunitaria - Francia y Zanetti

Centro de Salud N° 2 del Barrio Barranquitas - Ciudad de Esperanza 1550

Centro de Salud N° 3 Barrio Villa Rosas - América 408

Centro de Salud N° 4 del Barrio Fátima - Beltramino y Oliber

Centro de Salud N° 5 del Barrio Güemes - Luis Maggi 2040

Centro de Salud N° 6 del Barrio Amancay - Martín Oliber 1206

Centro de Salud N° 7 17 de Octubre - Monseñor Zazpe 1899

Centro de Salud N° 8 del Barrio Italia - Bollinger 165

Centro de Salud N° 9 del Barrio Jardín - Monseñor Zazpe entre Juan B. Justo y Falucho

Centro de Salud N° 10 del Barrio 2 de Abril -Julio Cortázar 2480

Centro de Salud N° 11 del Barrio Virgen del Rosario - Gabriel Maggi y Santiago Shine