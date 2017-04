Una nutrida actividad en varias categorías Deportes 05/04/2017 Redacción VOLEY

Ampliar FOTO TODO A PULMON PRIMERA DIVISION./ Un momento del partido que Atlético le ganó a Almagro.

El domingo comenzó la ronda Apertura de primera división femenina de la Asociación Rafaelina de Voleibol. En nuestra ciudad se jugaron los dos encuentros programados. A primera hora, en el gimnasio Centenario, el local 9 de Julio se impuso a Unión de Sunchales por 3 a 1. Los parciales fueron 25/22, 18/25, 25/15 y 25/18. Arbitraron Sofía Quintana y Fernando Cardozo. Posteriormente, en el gimnasio Nº 2 de Atlético de Rafaela, el local venció a Almagro por 3 a 0 con parciales de 25/15, 25/20 y 25/19, con el arbitraje de Alejandro Rodríguez y Mario Schuster.



GRAND PRIX SUB 19

El sábado se disputó el primer Grand Prix de la categoría Sub 19 femenino de la Asociación Rafaelina de Voley. Fue en las instalaciones del Club 9 de Julio, con la participación de cuatro equipos: 9 de Julio, Atlético y Almagro de Rafaela, y Unión de Sunchales.

El equipo sunchalense ganó los tres encuentros y fue ganador del grand prix, seguido por Atlético con dos triunfos y una caída, mientras que 9 de Julio fue tercero con un triunfo y dos caídas, y cuarto Almagro. Estos fueron los resultados: Partido 1: Unión vs Almagro: 2-0 (25-13; 25-14); partido 2: Atlético vs 9 de Julio: 2-0 (25-13; 25-5); partido 3: 9 de Julio vs Unión: 0-2 (15-25; 9-25); partido 4: Almagro vs Atlético: 0-2 (15-25; 16-25); partido 5: Atlético vs Unión: 0-2 (21-25; 22-25) y partido 6: 9 de Julio vs Almagro: 2-0 (25-18; 25-20).



GRAND PRIX SUB 13

El domingo se llevó a cabo el primer Grand Prix de la categoría sub 13 femenino de la Asociación Rafaelina de Voley, V.G., en el Club Brown de San Vicente. Participaron del mismo 7 equipos de la Asociación, divididos en 2 zonas.

Posiciones finales: 1º Unión de Sunchales A, 2º Atlético de Rafaela, 3º Almagro de Rafaela, 4º Libertad de Sunchales, 5º Unión de Sunchales B, 6º Sportivo Santa Clara de Saguier, 7º Brown de San Vicente.