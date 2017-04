Unión quiere afianzar su liderazgo en la Feliz Deportes 05/04/2017 Redacción Visita a Alvarado de Mar del Plata desde las 20:30

Este miércoles se jugará la quinta fecha de la Zona Campeonato del torneo Federal A. Por la Zona B, Unión de Sunchales tendrá un duro examen en Mar del Plata frente a Alvarado, en un encuentro que se anuncia para las 20.30 con el arbitraje de Carlos Boxler (Casilda).

El Bicho Verde marcha puntero con 10 puntos en el grupo, mientras que Alvarado está último con una unidad. El equipo sunchalense, como todos en este torneo que por el prolongado parate ahora se juega en continuado, ha tenido muy poco descanso tras la victoria lograda ante Dep. Madryn como local.

El entrenador Adrián Tosetto, sin suspendidos ni lesionados, colocaría la misma formación titular: Gonzalo González; Moino, Miguel Yuste, Hugo Bergese y Maximiliano Sola; Matías Rojo, Romero, Pablo Gaitán y Lucas Saucedo; Diego López y Salvatierra.



RESTO DE LA FECHA

Por el mismo grupo jugarán:a las 17 Dep. Madryn vs. Villa Mitre de Bahía Blanca, Lucas Novelli Sanz (Tandil); a las 20.30 Agropecuario de Carlos Casares vs. Cipolletti de Río Negro, Sebastián Rancinglio (Casilda) y a las 21, Sportivo Las Parejas vs. Defensores de Villa Ramallo, José Sandoval (Concordia). Libre: Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

Posiciones: Unión 10 puntos; Agropecuario 7; Gimnasia 6; Villa Mitre 5; Dep. Madryn y Defensores 4; Sportivo 3; Cipolletti y Alvarado 1. Cabe acotar que Villa Mitre y Agropecuario tienen un partido pendiente.