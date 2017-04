Federico Luppi en estado delicado Sociales 05/04/2017 Redacción Leer mas ...

Ampliar FOTO ARCHIVO// FEDERICO LUPPI./ El laureado actor.

En las últimas horas comenzaron a circular rumores que indicaban que Luppi había sufrido un ACV, pero su mujer, la actriz Susana Hornos, se encargó de desmentirlo en Twitter. "Está delicado pero no tiene un ACV", manifestó.

A fines de marzo el actor de 81 años contó, en su última entrevista hasta el momento, que recientemente había sufrido algunos problemas de salud, aunque no les dio mayor importancia. "Estoy intentando recuperarme de una caída… Por una retención de líquidos tuve que internarme, pero estoy bien de salud", manifestó el artista de más de medio siglo de trayectoria en diálogo con Mauro Viale por Radio Unom señaló Infobae.

También manifestó en aquella oportunidad que está transitando un momento complicado en lo económico: "Es una realidad que nos toca a todos. No sé por qué la gente piensa que uno está exento de ese tipo de particularidades".

Nacido el 23 de febrero de 1936 en Ramallo, Provincia de Buenos Aires, Federico Luppi es uno de los actores argentinos con mayor prestigio nacional e internacional. Ha participado en más de 50 películas a lo largo de su carrera. Participó en numerosos programas de televisión y ganó 6 premios Cóndor de Plata. El programa Sábado Show le realizó un emotivo homenaje a Federico Luppi con testimonios de varios colegas que trabajaron con él.